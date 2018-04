“Vuelvo a Twitter cuando Colombia gane el Mundial”: ‘Matador’

Redacción Actualidad

Esta semana el caricaturista colombiano Julio César González, más conocido como ‘Matador’, anunció su decisión de abandonar las redes sociales debido a las amenazas que recibió de parte de Ariel Ortega Martínez al trinar: “Matador es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”. Este viernes el líder de opinión habló sobre su eventual regreso a Twitter.

“Yo vuelvo a Twitter cuando Colombia gane el mundial”, dijo González en entrevista a la W al referirse, de manera sarcástica, sobre su regreso a las redes sociales.

Para el caricaturista, el silencio en este tiempo es su mejor manera de protestar. “¿Cómo era la forma de protestar de Gandhi? se quedaba callado y ayunaba”, manifestó al invitar a la gente a reflexionar al respecto.

“Si me amenazan me callo, llegará el día en el que quiera volver a Twitter, pero me voy a tomar un tiempo”, fue la conclusión a la que llegó González, quien manifestó que parte de su motivación para mantener ‘su voto de silencio’, es la lectura del libro: El Silencio en un Mundo de Ruido, material literario que lo llevó a valorar la importancia de la abstención de hablar en medio de un mundo en el que todos lo hacen.

En la entrevista, Matador además explicó que, en parte, la importancia de sus redes radica en que muchas de sus caricaturas no son publicadas, por razones de espacio, en el medio que las difunde, razón por la cual utiliza las plataformas sociales como un espacio en el cual dar a conocer esos contenidos.

Por último, aprovechó para agradecer a toda la gente que le ha manifestado su apoyo, al agregar, con humor, que si siguen así se lanzará a la presidencia para el año 2022 por el partido el ‘Polvo Democrático’.