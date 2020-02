"WandaVision", "Loki" y "The Falcon and the Winter Soldier" lanzan sus primeros avances

Imagen de "The Falcon y the Winter Soldier".

Imagen de "The Falcon y the Winter Soldier". Captura de video

El Super Bowl siempre trae nuevos tráilers y adelantos de series y este año no podía ser una excepción. El partido fue la excusa de Disney + para presentar sus proyectos más esperados y por fin compartió las primeras imágenes de WandaVision, Loki y The Falcon and the Winter Soldier.

La compañía lanzó un breve spot de unos 30 segundos de duración que contenía metraje de los tres títulos. El clip comienza con Sam Wilson tomando el escudo de Capitán América y practicando paracaidismo. Bucky Barnes también aparece en el adelanto y lo hace con un nuevo look.

"Wanda, bienvenida a casa", le dice Visión al personaje interpretado por Elizabeth Olsen, que aparece caracterizado al estilo años 50 para después lucir atuendos de diferentes épocas. También se puede ver a Tom Hiddleston en el papel de Loki. "Voy a quemar este lugar hasta los cimientos", asegura el villano. "El universo se expande", se puede leer en el vídeo, que por el momento no da pistas de las fechas de estreno.

"Después de los eventos de Vengadores: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia", reza la sinopsis oficial de The Falcon and the Winter Soldier.

Por su parte, "WandaVision combina el estilo de las comedias clásicas con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece".

En Loki, "el villano retoma su papel como Dios de las travesuras en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Vengadores: Endgame".