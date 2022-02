Murió la actriz Isabel Torres, estas fueron las últimas palabras a sus seguidores

La actriz y presentadora española nació el 14 de julio de 1969. Foto: Instagram @isabeltorresofficial

La actriz española se despidió de sus seguidores en un video publicado en su cuenta de Instagram el 15 de noviembre de 2021 y el cual anunció que sería su último video. En este explica que su cáncer hizo metástasis, razón por la cual tuvo que ingresar al hospital. En marzo de 2020 anunció su diagnóstico: un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos, y en enero de 2021 compartió que tuvo una recaída. Isabel Torres falleció en la ciudad que la vio nacer en 1969, Las Palmas de Gran Canaria.

En el video de cinco minutos y medio contó que su mejor amiga la estaba cuidando. “Este es el último video que voy a hacer porque en principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, si los supero bien y si no los supero también. Así es la vida, qué vamos a hacer ”, dijo la actriz que murió a los 52 años.

En esta publicación también agradeció a sus seguidores y fanáticos “que han estado mío y me han apoyado muchísimo. A todas las personas que han estado a mi lado, a mi familia especialmente”. Además de haber trabajado en televisión, Torres también fue presentadora y locutora de radio. Se destacó por su carrera como actriz, al igual que como empresaria y activista de la comunidad LGBT.

“No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo. Pero bueno, es lo que hay”, contó Torres. “Darles las gracias a todos por todo lo que habeís hecho por mi y decirles que la vida es tan bonita y hay que vivirla”. La actriz menciono que si superaba su prognosis volvería a conectarse con sus seguidores, sin embargo “si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”. Torres se despidió de sus seguidores diciendo “nos vemos pronto, si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo”.

La actriz fue la primera persona transexual en Canarias que adecuó su Documento Nacional de Identidad (DNI) a su identidad sexual, en 1996. Trabajó en la serie de televisión “Veneno”, en la cual fue protagonista, y otros programas en diferentes canales. En 2020 recibió el Premio Charter 100 Gran Canaria, como reconocimiento de su carrera en radio y televisión. En este mismo año fue nombrada embajadora del Grupo Canario de Cáncer de Pulmón.

