“72 seasons”, el nuevo álbum de Metallica con el que anuncia gira mundial

Con la canción "Lux Æterna" ya disponible, Metallica deja ver un poco lo que será su álbum. Foto: Tim Saccenti

Metallica, una de las bandas que conforman los cuatro Jinetes del thrash metal, ha confirmado el título y la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio: “72 Seasons”, que estará disponible el 14 de abril de 2023 a través de Blackened Recordings.

Este álbum es producido por Greg Fidelman con Hetfield y Ulrich, es la primera colección completa de material nuevo de Metallica desde “Hardwired...To Self-Destruct” de 2016.

(Contexto: Metallica anuncia nuevo disco y una gira mundial)

“72 Seasons” saldrá a la venta en formatos que incluyen vinilo negro de 2LP de 140g y variantes de edición limitada, CD y digital.

De hecho, el single “Lux Æterna” ya está disponible en ‘streaming’ y en descarga en plataformas como Youtube, con la que además, cuenta con un vídeo dirigido por Tim Saccenti.

Este single recuerda un poco a la primera faceta del metal de Metallica, un thrash fuerte y violento, con unas percusiones rítmicas bastantes similares al Speed Metal.

(Le recomendamos: “No sé si salga el sol”, Manuel Medrano al ritmo del reggae)

“Los primeros 18 años de nuestra vida que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron ‘quiénes somos’. Un posible encasillamiento en torno al tipo de personalidad que somos. Creo que lo más interesante de todo esto es el estudio continuado de esas creencias básicas y cómo afecta a nuestra percepción del mundo actual. Gran parte de nuestra experiencia adulta es una recreación o reacción a esas experiencias infantiles. Presos de la infancia o liberándonos de esas ataduras que llevamos”, comentó James Hetfield, integrante de Metallica, sobre su nuevo álbum.

Lista de canciones de “72 Seasons”

Este nuevo álbum cuenta con una duración de 77 minutos y once canciones inéditas que son: “Shadows Follow”, “Screaming Suicide”, “Sleewalk My Life Away”, “You Must Burn!”, “Lux Æterna”, “Crown of Barbed Wire”, “Chasing Light”, “If Darkness Had a Son”, “Too Far Gone?”, “Room of Mirrors” y cierra con “Inamorata”.

Gira 2023 y 2024 de Metallica

Por otro lado, se anunció la gira mundial con la que Metallica pretende tocar dos noches en cada ciudad que visite, con dos listas de canciones y alineaciones de apoyo completamente diferentes como Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills en Europa.

(Le puede interesar: Elis Paprika & The Black Pilgrims, un símbolo de la música independiente)

Conozca las fechas y países confirmados hasta ahora:

M72 WORLD TOUR 2023-2024

Jueves, Abril 27 2023 - Amsterdam NL - Johan Cruijff Arena

Sábado, Abril 29 2023 - Amsterdam NL - Johan Cruijff Arena

Miércoles, Mayo 17 2023 - Paris FR - Stade de France

Viernes, Mayo 19 2023 - Paris FR - Stade de France

Viernes, Mayo 26 2023 - Hamburgo DE - Volksparkstadion

Domingo, Mayo 28 2023 - Hamburgo DE - Volksparkstadion

Viernes, Junio 16 2023 - Gotemburgo SE - Ullevi Stadium

Domingo, Junio 18 2023 - Gotemburgo SE - Ullevi Stadium

Viernes, Agosto 4 2023 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

Domingo, Agosto 6 2023 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

Viernes, Agosto 11 2023 - Montreal, QC - Stade Olympique

Domingo, Agosto 13 2023 - Montreal, QC - Stade Olympique

Viernes, Agosto 18 2023 - Arlington, TX - AT&T Stadium

Domingo, Agosto 20 2023 - Arlington, TX - AT&T Stadium

Viernes, Agosto 25 2023 - Inglewood, CA - SoFi Stadium

Domingo, Agosto 27 2023 - Inglewood, CA - SoFi Stadium

Viernes, Septiembre 1 2023 - Glendale, AZ - State Farm Stadium

Domingo, Septiembre 3, 2023 - Glendale, AZ - State Farm Stadium

Viernes, Noviembre 3, 2023 - St. Louis, MO - The Dome at America’s Center

Domingo, Noviembre 5, 2023 - St. Louis, MO - The Dome at America’s Center

Viernes, Noviembre 10, 2023 - Detroit, MI - Ford Field

Domingo, Noviembre 12, 2023 - Detroit, MI - Ford Field

Viernes, Mayo 24 2024 - Munich DE - Olympiastadion

Domingo, Mayo 26 2024 - Munich DE - Olympiastadion

Viernes, Junio 7 2024 - Helsinki FI - Olympic Stadium

Domingo, Junio 9 2024 - Helsinki FI - Olympic Stadium

Viernes, Junio 14 2024 - Copenhagen DK - Parken Stadium

Domingo, Junio 16 2024 - Copenhagen DK - Parken Stadium

Viernes, Julio 5 2024 - Warsaw PL - PGE Narodowy

Domingo, Julio 7 2024 - Warsaw PL - PGE Narodowy

Viernes, Julio12 2024 - Madrid ES - Estadio Cívitas Metropolitano

Domingo, Julio 14 2024 - Madrid ES - Estadio Cívitas Metropolitano

Viernes, Agosto 2 2024 - Foxborough, MA - Gillette Stadium

Domingo, Agosto 4 2024 - Foxborough, MA - Gillette Stadium

Viernes, Agosto 9 2024 - Chicago, IL - Soldier Field

Domingo, Agosto 11 2024 - Chicago, IL - Soldier Field

Viernes, Agosto 16 2024 - Minneapolis, MN - US Bank Stadium

Domingo, Agosto 18 2024 - Minneapolis, MN - US Bank Stadium

Viernes, Agosto 23 2024 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium

Domingo, Agosto 25 2024 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium

Viernes, Agosto 30 2024 - Seattle, WA - Lumen Field

Domingo, Septiembre 1 2024 - Seattle, WA - Lumen Field

Viernes, Septiembre 20 2024 - Mexico City MX - Foro Sol

Domingo, Septiembre 22 2024 - Mexico City MX - Foro Sol

Viernes, Septiembre 27 2024 - Mexico City MX - Foro Sol

Domingo, Septiembre 29 2024 - Mexico City MX - Foro Sol