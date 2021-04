“Al Mismo Ritmo”, la nueva propuesta de Sebastián Boybek

Hicimos una pausa con el cantautor Boybek para conocer detalles de su más reciente producción musical.

Sebastián Boybek es un cantautor colombiano y productor musical del género pop latino. Nació en Newark, Estados Unidos, pero ha vivido en Colombia la mayor parte de su vida.

El sencillo fue escrito por Boybek, la mezcla y masterización estuvo a cargo de Boris Milan ganador de múltiples Latín Grammy; quien ha trabajado con artistas como Shakira, Plácido Domingo, Fonseca, Andrés Cepeda, entre otros.

El artista habló del inicio del proyecto y las razones por las cuales es importante estar a un mismo ritmo en una relación amorosa “A mí me gustaba una chica y yo le intentaba escribir cosas románticas como para que supiera que me gustaba cosas así, pero cada que yo le escribía algo romántico, respondía con un emoji de una piña, yo no sabía cómo reaccionar a eso y yo decía será que le gusto, será que no”. dice Sebastián.

Y es que después de su gran éxito “Piedra y Papel” con la campaña de inclusión social con lenguaje de señas, este sencillo trae una nueva propuesta para la audiencia. “En piedra y papel no quisimos irnos solo por la historia de amor queríamos hacer inclusión hacia la comunidad sorda con el lenguaje de señas”, señala el cantante.

El video del sencillo se realizó bajo una propuesta de karaoke bar, al respecto el artista dijo “en ‘A Mismo Ritmo’, tampoco quisimos irnos con esa historia clásica de amor de la que habla la canción, en el video no queríamos centrarnos solo en eso, sino que queríamos tomar un ángulo distinto, decidimos tomar ‘A Mismo Ritmo’, en este contexto de las burbujas en las que nos encerramos”.

“Eso fue genial, yo saqué la idea de las burbujas, rodamos en un día, estuvimos ahí como desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche rodando, fue un rodaje bastante largo y fue un reto muy bacano porque para mí en el lado actoral representó dos retos, el primero es que la gran mayoría es plano secuencia y si hay un mínimo error se daña todo, debe ser muy exacto; lo segundo era que yo tenía que actuar con cosas que no estaban ahí, porque las burbujas tocó ponerlas en postproducción” dice Boybek.

Finalmente el artista invita a compartir más el tiempo de calidad y aprovechar los espacios con los que más queremos, “la idea es reventar esa burbuja dejar de ponerle tanta atención al celular, no nos centremos solo en el trabajo”