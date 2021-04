Roberto Manrique y su proyecto de sostenibilidad ambiental

El actor ecuatoriano Roberto Manrique habló de su más reciente proyecto personal y cómo esta causa, ha impactado positivamente la vida de muchas personas.

El artista reconocido por interpretar importantes papeles en producciones como “Sin Senos si hay Paraíso”, “Victoria”, “Doña Bárbara”, “Marido en Alquiler”, “La Viuda Negra 2″, “El Clon”, “Victorinos”, “Flor Salvaje” entre otras; hizo una pausa para contarnos las causas ambientales en las que viene trabajando y motivar a las personas a vincularse a estas actividades.

“Estoy entregado a un proyecto que me llena el alma, estoy haciendo una especie de pausa en la actuación, entregado a un proyecto por la sostenibilidad, que me tiene realmente encantado” afirma Roberto.

El proyecto del que habla el activista vincula la conciencia ambiental con las plataformas digitales, se trata de una serie web que narra su travesía de 6.986 km por América Latina; “la serie web muestra los mayores aprendizajes del camino que se llama Revelaciones del Camino, que la gente va a poder ver de manera completamente gratuita en Juntos x la Tierra, lo único es que se inscriban, se registren y gracias a una alianza con una empresa privada, unos puntos de reciclaje en Ecuador se siembre automáticamente un árbol en tu nombre, automáticamente también se descuenta uno de mi deuda y automáticamente también estás concursando por increíbles viajes con sello de calidad”.

Y es que, durante 28 días, Roberto intercambió estadía, alimentación y transporte con el propósito de sembrar árboles; esta travesía estuvo llena de suspensos, emociones y situaciones que retaron al actor a cumplir el objetivo propuesto; la aventura fue documentada en fotografías y videos que hacen parte de los once capítulos de la serie. Por ello, le preguntamos sobre su motivación por compartir este tipo de contenido y crear conciencia ambiental.

“Ha sido un proceso paulatino, de ser un niño muy sensible a la vida y a la fauna y eso se fue cultivando y creciendo, hasta que en el 2019 busqué algo que me dé la sensación al menos de estar dando mi 100% por la tierra; y eso se convirtió en la decisión de viajar desde Quito hasta Santiago de Chile, completamente solo y completamente sin dinero; intercambiando casa, comida y transporte con la promesa de sembrar árboles, me gusta remarcar que cuando digo que era solo, era realmente solo no con un equipo de producción”.

La serie web tendrá un nuevo episodio cada domingo en www.juntosxlatierra.com, esta campaña ha tenido gran impacto en los seguidores de Roberto, quienes vienen siguiendo las novedades en que comparte en sus redes sociales.

“Se ha ido cultivando con el paso del tiempo, y se ha ido también cultivando la posibilidad de comunicar más al respecto, yo creo también que la pandemia y ese cambio de energía de replantearse cosas y cuestionarse y demás; ha permitido que yo vaya puliendo mi propuesta comunicacional. En este momento me siento en el deseo y la necesidad de compartir y más y más tanto el mundo del desarrollo personal o crecimiento espiritual como del impacto socioambiental, entonces somo con dos grandes pilares en la vida”, señala Manrique.

En la próxima gala de los Premios Latinoamérica Verde, Roberto estará como presentador de la ceremonia que se realizará en Guayaquil, Ecuador del 21 al 25 de agosto de este año, el actor señaló “esta es mi gran conexión con un proyecto de alto impacto de sostenibilidad desde hace muchos años, la verdad es que ser embajador y presentador de la gala de Premios Latinoamérica Verde es tremendo privilegio, estamos cargados de todos los datos negativos, trágicos y apocalípticos y es importante saber eso y es importante ser realista, pero también hay una sobrecarga de todo lo malo, Premios Latinoamérica Verde un poco lo que plantea es contar todas las buenas noticias; de la gente que si está trabajando, de celebrar, conectar, impulsar, expandir, premiar; los proyectos que están haciendo algo y creo que enfatizar ese lado optimista, positivo y proactivo de quienes están ensuciándose las manos día a día en unos proyectos super difíciles de sacar adelante, porque sacar proyectos de sostenibilidad adelante no es precisamente lo más fácil, me emociona mucho porque da esperanza y sobre todo inspira”.

Durante la entrevista le preguntamos al activista sobre su pausa del día a lo que respondió “es una mañana, es mi ritual mañanero, yo me despierto muy temprano; es algo que me pasó, yo era una persona muy nocturna y a mí un día algo me cambió en el horario, y me empecé a despertar a las 4:44 de la mañana durante varios días seguidos, es como si el cuerpo me dijera que algo debía pasar en este momento; y en esa como magia que me cambió el horario finalmente logré implementar el hábito de la meditación, empecé a meditar, empecé a pintar mándalas, recuperé el hábito de la lectura que lo había perdido realmente fue algo como medio mágico que se dio naturalmente y que ha transformado mi vida”.

Finalmente, Manrique aseguró que la iniciativa forma parte de un conjunto de acciones ambientales que tienen como propósito educar sobre el cambio climático y la importancia del cuidado de la tierra.