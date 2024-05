Accept: heavy metal en las venas

La agrupación de heavy metal Accept estuvo el año pasado en el Metal Fest en Bogotá. Foto: Accept

El heavy metal envejece pero no su espíritu. Accept es uno de los nombres que desde los tempranos años ochenta estableció los acordes veloces, las bases rítmicas implacables y las furiosas vocales para romper tímpanos. En ello, la banda sabe cómo desglosar sus melodías y ganarse el corazón de miles de fanáticos.

Wolf Hoffman es el guitarrista líder de este sexteto conformado en Solingen, Alemania, y es el único miembro que se ha mantenido abordo desde su creación hace 48 años. Desprovisto de cabello y con una permanente sonrisa sobre el escenario, no duda en mostrar su emoción por volver a nuestro país.

“Allí el público es increíble. Conocen bien nuestras canciones y esa energía se devuelve multiplicada hacia el escenario, haciendo que ese par de horas que compartimos sean mágicas”.

“Humanoid” es el álbum más reciente del conjunto. Ofrece doce canciones en la tradición de su enérgico y musculoso estilo. El motivo de la actual gira latinoamericana que trae por cuarta ocasión a Accept a la capital es exponer dicha obra junto a clásicos como ‘Balls to the Wall’, ‘Fast as a Shark’ o ‘Princess of the Dawn’.

Dentro de este reciente lanzamiento hay una canción de tono sosegado y carácter reflexivo llamada ‘Ravages of Time’. Al respecto Hoffmann manifiesta: “Es una pieza muy personal. Tenía esta armonía melancólica en la guitarra y dudaba si funcionaría para Accept. Luego pensé que llevo casi 50 años tocando metal y me siento como un adolescente pero tengo claro que ya no lo soy. No quiero retirarme pero me preguntó por cuánto más tiempo pueda seguir dedicado a esto”.

Además de su instrumentación, otro factor clave en su éxito fue la garganta de Udo Dirkschneider. El vocalista de baja estatura marcó un era con su tono aguardientoso. Tras disolverse durante la primera década de los años dos mil, Accept se reformó, y puso al frente al estadounidense Mark Tornillo. Aunque muchos extrañan a Dirkschneider no cabe duda que esta nueva etapa ha mostrado una faceta más moderna.

“Nunca nos han ofrecido dinero por un regreso en concierto de Dirkschneider, y él ha dicho muchas veces que no desea volver a trabajar conmigo. Así que ese no es un tema importante. Estamos viviendo un fabuloso momento con Tornillo; editando buena música y tocando en países que jamás imaginamos. No hay porqué mirar atrás, el presente es glorioso”.

Accept en Bogotá

Fecha: Jueves 9 de mayo de 2024

Lugar: Teatro Astor Plaza – Calle 67 # 11-58

Hora: 8:00 p.m.