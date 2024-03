Acordeonero de Silvestre Dangond habría filtrado video sexual con su expareja

Acordeonero de Silvestre Dangond, señalado de difundir videos íntimos de su expareja Foto: Instagram Rubén Lanao

Rubén Lanao, arcodeonero de Silvestre Dangond, fue acusado por su expareja de filtrar videos sexuales e imágenes íntimas. La mujer, quien se identificó como Paula, contó que el músico la chantajeó y la amenazó tras negarse a continuar su relación, que cumplía cuatro años.

Lea: Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez está hospitalizado: esto se sabe.

La víctima habló en entrevista para la Revista Semana, en donde relató que luego de terminar su noviazgo, Lanao la llamó insistentemente y la asechó con una ola de mensajes. Al ver su negativa, el artista decidió divulgar las grabaciones privadas.

“Esta es una de esas situaciones en las que uno piensa que jamás va a estar envuelto. Mi vida dio un giro de 180 grados en cuestión de horas, minutos. Las personas han perdido sensibilidad con lo que comparten y comentan, no se dan cuenta de que hay seres humanos detrás de las pantallas”, expresó la víctima.

Antes de que los videos llegarán a redes sociales, Lanao envío un mensaje a su expareja, en el que se leía: “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada”. Aunque la mujer presentó la denuncia y el caso ya está en mano de las autoridades, aseguró que se siente atemorizada por lo que pueda pasar en su contra.

“Es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré cuatro años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes, donde no he podido prácticamente ni siquiera salir de mi casa por miedo”, señaló.

También puede leer: Seis meses de trabajo y $45.600.000, el contrato de “Wally Opina” en RTVC.

Semana tuvo acceso al fallo de la tutela interpuesta en contra de Rubén Lanao. En ese documento se le ordena al acordeonero que “en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, que cese cualquier acto de divulgación de videos o fotografías de contenido privado e íntimo donde aparezca (su expareja) y elimine cualquier tipo de archivo o dato, videograbación, imagen o audio de contenido sexual o íntimo entre este y la accionante”.

Por su parte, el equipo de Silvestre Dangond emitió un comunicado en el que anunció que Lanao no hará más parte de la agrupación hasta que se aclare su situación judicial. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento por parte del acusado.

Le puede interesar: La Segura: “A mí no me tengan lástima”.