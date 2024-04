Air Supply, medio siglo de una canto al amor

Air Supply, es una banda icónica formada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en 1975. Foto: Cortesía

A mediados de los años setenta el cantante Russell Hitchcock junto al compositor y también vocalista Graham Russell coincidieron en los ensayos de la producción de la celebre ópera rock Jesus Christ Superstar que se presentaba en la ciudad de Melbourne. Poco se imaginaron entonces que su alianza los llevaría a conformar una de las bandas más exitosas de los ochenta. Títulos como ‘Making Love Out of Nothing At All’, ‘Even the Nights Are Better’, ‘Every Woman in the World’ y ‘All Out of Love’, entre otros, definieron la ruta del rock-pop además de ser un referente al momento de hacer dedicaciones musicales.

Líneas de piano memorables, baterías con mucho punch, pulidos arreglos en cuerdas y cálidos juegos vocales hicieron de sus álbumes un suceso en listas. Ocho de sus canciones alcanzaron los primeros lugares en los Estados Unidos y ello también se reflejó en nuestro país. Aquí gozan de una base de suguidores sólida, la cual muy seguramente colmará el Movistar Arena cuando la dupla reaparezca para interpretar sus piezas creadas para derretir corazones.

Si bien el gran momento de Air Supply sucedió hace bastante tiempo, el grupo se ha mantenido firme girando por diferentes continentes. Puede que quienes se prendaron de sus hits ya sean tan mayores como sus músicos, pero hay una renovación de oyentes por cuenta de la inclusión de sus temas en películas, series de televisión e incluso comerciales contemporáneos.

“Es algo cíclico”, comenta Russell Hithcock. “Vemos muchas personas de edad en nuestros shows pero ello se complementa con una audiencia de chicos y adolescentes que nos conocieron por sus padres. Así pues el entusiasmo del público se mantiene. Especialmente en el sureste de Asia donde somos recibidos como leyendas y la gente no para de cantar, gritar y celebrar”.

Hitchcock y Russell han mantenido un pacto inquebrantable. Cada uno tiene su papel claro tanto al momento de hacer discos como de salir al escenario. “Desde que nos conocimos en Jesus Christ Superstar hicimos clic. Ambos compartimos el nombre Russell y empezamos a trabajar en canciones un par de semanas después. Juntos pertenecemos a la clase trabajadora de Inglaterra y Australia y compartimos un profundo amor por The Beatles. No puedo escribir canciones así que no tenemos el problema de que yo quiera imponer mi material a la hora de grabar, y Graham no quería ser el cantante principal. Él compone con mi voz dentro de su cabeza. Tenemos una forma muy democrática de trabajo”.

Personas, momentos, y dulces recuerdos son su inspiración luego de cinco décadas su comprometida carrera. De esta manera los dos veteranos artistas se acompañan de una banda joven con el propósito de ofrecer un viaje en el tiempo donde las baladas no resultan un apéndice de su repertorio, son la esencia de su emotivo espectáculo.

Datos del concierto

Fecha: Martes 2 de abril de 2024

Lugar: Movistar Arena – Carrera 30 con Calle 63

Hora: 8:00 p.m.