Airbourne, llega el rock and roll de Australia a Bogotá

Airbourne se encuentra realizando su "Airbourne World Tour 2022" por latinoamérica, visitando Brasil, México, Argentina y Colombia. Foto: Cortesía: Airbourne

Airbourne se conformó en 2001 cuando Joel en guitarra y voz junto a Ryan O’Keeffe en la batería, decidieron tomar su gusto por el rock clásico y comenzar a interpretarlo en pequeños locales de la ciudad de Warrnambool, Australia. Más adelante David Roads y Adam Jacobsonn se les unieron en guitarra rítmica y el bajo respectivamente.

Airbourne logró ser parte de un disco compacto compilatorio editado por el concejo de su ciudad con fines de dar a conocer su cultura. Los buenos resultados les permitieron editar un EP por cuenta propia en 2004.

Para el lanzamiento de su primer álbum titulado “Runnin’ Wild”, contaron con la producción de Bob Marlette, quién anteriormente había trabajado con Ozzy Osbourne y Alice Cooper.

El disco se estrenó en 2007 y obtuvo buenos resultados en Australia, Europa y Estados Unidos, gracias al sencillo “Runnin’ Wild” más el tema “Too Much, Too Young, Too Fast”.

Ante las opiniones que los citaban como un clon de AC/DC el cantante Joel O’Keeffe comentó por ese entonces: “Estar relacionados de alguna manera con la mejor banda de este negocio, la cual se mantiene activa y está a punto de lanzar un álbum, es el mayor halago que podemos obtener”.

En 2010, Iron Maiden los llevó como acto de apertura en sus conciertos por Europa, y varias de sus canciones han sido parte de videojuegos como “Guitar Hero”.

Su más reciente álbum se lanzó en 2019 bajo el título de “Boneshaker”, donde amplían su espectro sonoro con la incorporación de elementos blues y country, sin dejar de lado sus raíces de rock.

Airbourne se presentará por primera vez en Colombia este jueves 1 de septiembre en el Bonfire de la Avenida Caracas con Calle 72 a las 8:00 p.m.