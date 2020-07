La canción es una invitación a escaparse por el caribe, el sol y el mar, en un lenguaje poético y lleno de metáforas que recuerdan las cosas simples de la vida.

Esta noche es la nueva canción de Alejandro Cole junto a PaéZ. De acuerdo Cole, este tema nace de la ausencia de sentimientos que fueron reemplazados, en gran medida, por el miedo colectivo que experimenta el mundo en medio de la pandemia. (Lea: Maluma entrega “Hawái”, canción del disco “Papi Juancho”)

La canción es una invitación a escaparse por el caribe, el sol y el mar, en un lenguaje poético y lleno de metáforas que recuerdan las cosas simples de la vida.

“Esta noche me devolvió la vida luego de experimentar la perdida completa de la voz a manos de una fuerte hemorragia vocal. El miedo de no poder expresarme como cantante, y no poder contar mi historia por medio de la música, me hizo recordar lo verdaderamente importante como ser humano. Esta canción me dio aún más valentía y gratitud por esto que amo hacer tanto: escribir y cantar”, dijo Cole. (Además: ATEEZ estrenó nuevo álbum: “Zero: Fever Part. 1″)

La propuesta del cantautor combina los sonidos urbanos de Colombia con los tradicionales de Cuba, “dándole así la sensación innegable de sabor, de tradición y de paz que transmite escaparnos a través de la música a un lugar que nos recuerde las razones de resistir una crisis como la que atraviesa el mundo”, añadió el artista. (Le puede interesar: Tini toma la bandera de la nueva música argentina sin cerrarse al amor)

El director colombiano Lucho Parada fue el encargado de la dirección del videoclip. Parada combinó la sobriedad, la elegancia, el misticismo y el romance de la canción con elementos naturales como la arena y la luna. “Uno de los retos más grandes de este videoclip fue no contar con mi equipo de 30 personas, sino únicamente con tres. Fue un rodaje controlado y es un video con un andamiaje muy grande detrás”, dijo Parada.