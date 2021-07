Alejandro Santamaría, una oda al dolor

El amor y el desamor son los temas por excelencia para los compositores y cantantes. Para muchos artistas, esta musa termina convirtiéndose en una bendición, una letra que finalmente logra identificar a otros tantos que la escuchan y llegan incluso a dedicar sus contenidos. Entre los muchos a los que ha visitado esta musa extraña se encuentra Alejandro Santamaría, joven bogotano que ha dejado escuchar su clara sensibilidad en cada tema que interpreta, por lo general acompañado de su guitarra. Para esta oportunidad vuelve con Uno + uno, un sencillo que nació de la charla de varios amigos. No es una vivencia personal, pero sí un asunto que puede ser una experiencia colectiva.

Alejandro Santamaría recuerda cómo un día sentado junto con Juan Pablo Isaza, Nicolás González y Juan Pablo Benito, de Los Mapaches, un grupo de productores, comenzaron a hablar de las amistades con amigos, entre las cuales se puede despertar un sentimiento.

Alejandro Santamaria - UNO + UNO (Official Video)

“Ese día que compusimos la canción estábamos hablando de cuando uno tiene una amistad con una amiga y hay sentimientos de por medio, pero que uno no sabe si lo quieren en forma de amistad o simplemente como una amiga, después de unos tragos y un beso, pero lamentablemente no hay química y todo termina ahí”.

Uno + uno es la primera balada en el repertorio de Santamaría, que le canta a la “tusa”, las ilusiones rotas y el despecho, compuesta por Los Mapaches y Susana Cala. En la lista de este bogotano ya incluye una colaboración con Andrés Cepeda con Si te vas, entre otras composiciones entre las que se pueden mencionar Qué tal, Sin querer, Dímelo ahora, Medio día o Solita.

Para acompañar a Uno + uno, Alejandro Santamaría se lanzó a realizar un videoclip performance que ilustra el sentimiento de la canción.

El lugar escogido fue Nuevo México, un espacio lejano, hasta donde decidió ir el artista con David Bohórquez, el director, su esposa y el camarógrafo para llevar a cabo la puesta en escena de la canción. “Nos fuimos cuatro personas con el sueño de hacer este video real”. Para ello, la naturaleza conspiró a su favor.

“El primer día de grabación hubo una tormenta eléctrica, con unos vientos como de 300 km/h. Realmente creíamos que nos íbamos a morir ese día. La cámara también estuvo en peligro, pero la logramos rescatar y quedó en perfecto estado para seguir grabando al siguiente día. Lo bonito es que quedó el contraste entre luz y oscuridad en el video, de pronto hubo uno que otro rayo en posproducción, pero nosotros seguimos adelante”.

Uno de los mayores regalos de Alejandro Santamaría fue haber podido cantar por primera vez este lanzamiento frente a un público. Los Premios Heat fueron el escenario perfecto para regresar y cantarle a un público exigente en República Dominicana. Estos galardones lo reconocieron con la nominación en la categoría de Promesa musical.

“Esta es mi parte favorita, porque me hacía mucha falta volver a cantar con público en vivo; para mí eso es todo. Me sentí renovado. Eso es como cuando uno vuelve a cargar las energías y espero que no sea la última vez, sino que se dé muchas veces”.

Con este lanzamiento reciente, el cantautor recuerda su debut con Qué tal, que lo llevó de gira por seis ciudades de Colombia. En aquella época pudo abrirles conciertos a Jorge Blanco, The Mills y Fonseca.

El trabajo de Santamaría cada día va creciendo; a pesar de ser reciente en el mundo artístico, su preparación comenzó desde los once años, cuando aprendió a tocar la guitarra. Este esfuerzo se evidencia en su nominación a Mejor artista pop en los Premios Nuestra Tierra. “Para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta como Promesa musical del año, me hace sentir que mi público se está conectando nuevamente con mis canciones. Estoy muy feliz por esa nominación y con mis fans por apoyarme tanto”.

En la medida en que lo permita la reapertura de conciertos y eventos, Alejandro Santamaría seguirá aprovechando los espacios para estar en contacto con sus fans y seguir mostrando su potencial. A pesar de que su esencia es el pop romántico, no desea encasillarse en un solo género, ya que dentro de poco tiene previsto lanzar otro sencillo junto a Ovy On The Drums y Adso Alejandro, cuya grabación será en Medellín.

Su imaginación no llega solo hasta ahí; por el contrario, espera algún día poder entrecruzar un proyecto con artistas como Ed Sheeran, Sech o Bad Bunny. “También admiro mucho, por el lado del pop, a Alejandro Sanz, Fonseca y Andrés Cepeda”. Su influencia en el pop latino está claramente marcada por Reik o Morat.

El despecho y el desamor seguirán presentes en la música de este cantante, quien espera sorprender con su primer álbum en los próximos meses, que desde ya se puede sospechar que estará marcado por la línea de los sonidos de Uno + uno. Santamaría asegura que le emociona imaginar cómo muchas personas se pueden sentir identificadas y acompañadas con las letras de sus canciones, aunque a veces le dé por hacerle una oda al dolor.