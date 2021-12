Aleks Syntek: la música como detonante para pensar

El artista mexicano Aleks Syntek dice que interpretará éxitos de la década del 90 y de la época actual en su concierto en Bogotá. / Archivo Particular

“Lo mejor que puede hacer el ser humano es un ejercicio de introspección: el poder estar bien consigo mismo, el ser capaz de hacer una meditación, sin ruido; de repente desconectarnos del mundo externo para estar con nosotros mismos. Creo que eso es importante, y es algo que tenemos que hacer para estar más tranquilos, para evitar la ansiedad, para evitar la depresión y todos estos males que aquejan al mundo hoy”. La reflexión es del cantautor y productor mexicano Aleks Syntek, uno de los referentes más importantes de la música latina en las últimas tres décadas.

La extinción de las especies, uno de sus recientes sencillos, “es una canción que hice durante la cuarentena, en la que reflexiono sobre cómo estamos acabando con nuestro planeta. Es una especie de advertencia de que tenemos que ser más inteligentes y actuar en favor del planeta y no en favor del caos y la destrucción”.

En términos musicales, La extinción de las especies es un corte que incluye una buena cantidad de guitarras y sintetizadores, así como algunos teclados que, en conjunto, logran una atmósfera propicia para el mensaje que pretende transmitir el autor: una invitación a tener conciencia acerca de estos temas vitales que afectan y competen a todos los seres humanos. Sobre esto, en entrevista con El Espectador, Aleks Syntek apuntó: “Cuando las diferentes industrias (de alimentos, de hidrocarburos, de medicinas, etc.) ponen el dinero sobre el bien común, empieza a haber unos actos de autodestrucción muy fuertes. Puede suceder, incluso, en la industria del entretenimiento, con todo el contenido agresivo que llega a los oídos y a los ojos de los niños menores de edad”.

La producción audiovisual que acompaña el sencillo estuvo bajo la dirección de Ricardo Rodríguez y es, fundamentalmente, una propuesta estética que enriquece y refuerza la reflexión que hizo el músico en esta canción. Al respecto, Syntek comentó: “Me junté con un equipo increíble. Ricardo (Rodríguez) es un gran director. El video es aparentemente simple o sencillo, pero creo que tiene su complejidad en todas las imágenes, entre otras cosas por el tipo de fotografía que se usó y, en general, pienso que tiene la energía necesaria para alzar la voz sobre estos temas. La canción y las imágenes hablan de esta ‘locura digital’, del ir corriendo rápidamente hacia ningún lugar; el hecho de no detenernos a hacer una reflexión con respecto a todo este panorama”.

“Anatomía del amor”: un repertorio nutrido

Una de las virtudes que se podrían destacar en un músico como Aleks Syntek es el hecho de encontrar en una misma persona a alguien que desarrolla varios roles en su oficio. En su caso, de intérprete, multiinstrumentista, productor y compositor. Esta última faceta le ha permitido explorar una variedad importante de temáticas que van desde lo romántico y lo cotidiano a lo intimista, entre otros aspectos, hasta la inclusión de un sentido de responsabilidad ecológica y social, donde tienen cabida temas que si bien deberían interesar al público en general, atañen directamente a un segmento de la sociedad.

En Anatomía del amor, su más reciente álbum y el primero que realiza de manera independiente en 30 años de carrera, incorporó un nutrido repertorio de canciones que dan fe de esto. Al respecto, comentó: “En todos mis discos hay una gran variedad musical, pues he pasado por muchos estilos diferentes. En este álbum hay baladas muy bellas, como Eclipse de luna, Anatomía del amor también es una canción muy linda, y hay una canción que se llama Niño del silencio, que se la dediqué a todos los niños autistas y a sus papás, a toda esa lucha en la que también caben los niños con síndrome de Down y síndrome de Asperger. Me gustó mucho abordar ese tipo de problemática”.

Volver a sentir adrenalina

Otro tema inevitable por estos tiempos es el impacto que tuvo la pandemia y que sigue teniendo, en alguna medida, para quienes forman parte activa de la escena musical. Aleks Syntek es de los que considera que esta circunstancia, en el ámbito profesional, pudo haberle restado en cuanto a que lo alejó de los escenarios. Y a la vez cree que, paradójicamente, en términos creativos y ya en su rol de productor, pudo haberle sumado.

Esto comentó acerca del tema: “Tocar en vivo, los conciertos, es lo que más disfruto de mi trabajo y, por lo tanto, lo extraño muchísimo. La pandemia nos privó a los artistas de esta dopamina, de esta adrenalina que sentimos cuando estamos en frente del público. Entonces, ahora que se empiezan a reanudar los conciertos es una maravilla, realmente estoy fascinado de subirme al escenario. Sin embargo, también amo el proceso de producción: cuando estoy creando un disco hay un proceso espiritual muy importante, y es un momento para estar conmigo mismo y hacer un desdoblamiento creativo importante”.

Festival Cassette

Te soñé, Por volverte a ver, Duele el amor e Intocable son, entre otros, temas exitosos de Aleks Syntek, que además tienen otra cosa en común, y es que son canciones que envejecieron muy bien, pues tienen la aceptación del público que las vio nacer y el público actual. La participación del cantante en el Festival Cassette, el sábado 11 de diciembre, en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, en Bogotá, seguramente será la oportunidad ideal para cantar y disfrutar de la música del artista, quien tiene muy claro lo que su música representa para varias generaciones.

“He seguido vigente durante tres décadas, entonces voy a cantar canciones de los 90, de los 2000 y de los 2020. Seguro estará gente de todas las épocas, y por eso quiero hacer un compendio muy nutrido, para que puedan apreciar que sigo siendo un artista muy vigente”, concluyó Aleks Syntek.