Alexis Play y el Ensamble Pacífico Urbano: el otro sonido del Petronio Álvarez

Alexis Play estudió Ingeniería de Sistemas en Medellín. Sin embargo, en el último semestre se dio cuenta de que su vida era la música. Foto: Archivo Particular

Quibdó, “La Perla Negra de Colombia”, vio nacer a Ángel Alexis Ríos Valencia en una familia musical y alegre del barrio Medrano, donde se crio viendo a sus vecinos tocar instrumentos en los andenes y crear grupos folclóricos en sus casas. Creció al son de los boleros, baladas, salsa y vallenatos que su mamá escuchaba en casa, lo que fue “una inyección directa de música y de curiosidad’'.

(Contexto: Festival Petronio Álvarez: 26 años de puro Pacífico Colombiano)

En el hogar de la chirimía y los alabaos que durante siglos han subido y bajado por el río Atrato, un Alexis adolescente comenzó su carrera musical en un género que causaba miedos y choques en los adultos de una ciudad conservadora y tradicionalista como Quibdó: el hip hop y el rap. Aunque la generación anterior ya había incursionado en estos estilos musicales, la forma de vestir y de caminar de estos jóvenes músicos causaba revuelo y era “todo un suceso”, como recuerda Alexis Play.

Con el pobre internet que existía y aún persiste en el Chocó, Alexis Play, como lo llaman todos, comenzó a hacer música. “Era toda una aventura”. Luego producir era otra aventura, ya que debía ir a Radio Universidad del Chocó a que le grabaran en cintas y luego tenía que pasarlas a casetes y CDs.

(Le puede interesar: “Fénix, del sur pa’l mundo”, álbum conmemorativo de Hip Hop al Parque)

Su estilo musical

Desde que se inició en la música siendo casi un niño, Alexis Play no ha dejado de componer y producir. Estudió Ingeniería de Sistemas en Medellín. Sin embargo, en el último semestre se dio cuenta de que su vida era la música. “Yo no tenía en mente que iba a resultar siendo músico realmente, pero cuando fui a ver ya estaba aquí metido y no había forma de salirme”.

Su estilo se distingue del resto de artistas. Desde sus inicios se ha rehusado al encasillamiento en una sola manera de hacer música, pues según él “con toda la tradición y con toda la música que nos rodea en esta parte del país siempre se tiene la posibilidad de crear un sonido que te identifica”.

(Le recomendamos: Ruzto, “El sonero menor”)

Por esta razón desarrolló la Chirimía Beat, una mezcla entre lo tradicional de la chirimía con ritmos y géneros urbanos como el dancehall, el reggae, el rap y el hip hop, combinando los instrumentos orgánicos con lo electrónico. De esta manera consigue usar las células rítmicas de la danza, la polca y la contradanza que da la flexibilidad de ser una música bailable, pero que también permite protestar o ser romántica. En su complejidad lleva la chirimía, así no lleve el clarinete y el bombo.

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez

En el año 2007 fue su primera participación en el Petronio como invitado, sustituyendo a un artista que por razones de fuerza mayor no pudo asistir. Desde ese momento el Festival de Música del Pacífico está en su corazón. “El Petronio Álvarez ha sido parte de esa inspiración que traigo”. Gracias a este encuentro anual de artistas del Pacífico Alexis llegó a Cali.

Para él, la semana que se desarrolla el Petronio es importantísima; es un bello espacio donde se reúne con sus colegas, amigos y familiares. Además, permite apreciar el arte de otra manera, conocer la música novedosa, con diversos estilos y energía que contagia a la ciudad de Cali de sabor. Para Alexis, esa semana del año es una fuente de energía, sabiduría y creatividad que lo irradia y lo impulsa a seguir produciendo su música con la originalidad y pasión que lo han caracterizado.

(No se pierda: “Me rio de ti”, los Duros del Despecho rinden homenaje a Darío Gómez)

Con una sonrisa. Alexis Play asegura haber comentado con sus compañeros que “la tusa que queda el lunes, cuando ya se acaba el Petronio es terrible”, ya que pareciera que la magia, la belleza y la alegría del Festival no se van a acabar nunca.

Ensamble Musical Pacífico Urbano

En esta edición del Festival, Alexis Play coordina y lidera el Ensamble Pacífico Urbano en coproducción con el maestro Harlinson Lozano. Esta idea nace de la directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, Ana del Pilar Copete, con el fin de mostrarle y enseñarle al público que la música urbana siempre ha hecho parte del festival.

(Además: Tokischa presenta “Hola”, su nuevo sencillo junto a Eladio Carrión)

Alexis considera que existe un miedo hacia lo urbano, pues “la palabra urbano se ha asociado a una sola música, al reguetón y a una sola forma de cantar”, cuando la realidad es que todos los géneros urbanos tienen su raíz en lo tradicional: desde el reggae, el hip hop, el rap, entre otros.

Lo que se quiere lograr con el ensamble es poner sobre la mesa nuevas propuestas musicales, desde canciones conocidas de las regiones hasta repertorio original de artistas urbanos, fluctuando entre ambos estilos musicales y varios géneros.

(También: Robbie Williams le canta a sus momentos más oscuros con “Lost”)

Por esta razón, Alexis se siente honrado de que se le haya encomendado esta titánica tarea, que en compañía de músicos como Jossman, Cyntia Montaño, Afrolegends, Dawer x Damper, Junior Zamora, Carolina Mosquera, Hendrix B y Lil Keren, armonizados por una banda base de 14 músicos de primer nivel, se presentará el sábado 13 de agosto en ‘La noche Internacional’.

Alexis Play se siente feliz. Su participación en la edición XXVI del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez junto a otros artistas con propuestas distintas le proporciona satisfacción. El sello que lo identifica es su originalidad e irreverencia, es por su postura que su público sigue lo que canta, produce y escribe; así, con su carisma y su forma de visibilizar las problemáticas de su pueblo y la sociedad en general se ha mantenido vigente en la industria musical, sin arrepentirse de nada.

*De la Fundación Color de Colombia.