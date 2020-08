Ali Stone estrenó su canción “Crudo”

El video musical fue rodado en Los Ángeles, Santa Mónica y Malibú, donde los colores vivos y cálidos del verano californiano complementan la melodía y los ritmos del tema.

La artista colombiana Ali Stone, radicada en Los Ángeles desde hace años, presentó el video de su nueva canción: Crudo.

Participando como productora, compositora, vocalista e ingeniera (mezcla y masterización) en Crudo, Stone presenta un track chill más experimental dentro del espectro pop, mezclando sonidos orgánicos, como el swarsangam y la tambora, junto a texturas electrónicas cargadas de reverb y armonías superpuestas. (Lea: Rauw Alejandro presenta el remix de su canción “Elegí”)

La canción, de acuerdo con la artista, “trata de cuando el amor es crudo y, por ende, es fresco, puro, real y se hace mejor con el tiempo”.

En la letra hay ciertas analogías del amor con la comida y es por eso que Stone decidió incorporar dichos sonidos relacionados a la comida y cocina en la producción: los shakers son el sonido de sacudir un té chai, los snares son el sonido de cortar un limón, y los hi-hats son el sonido de mover la cuchara dentro de la taza de café. (Lea también: El verano de la pandemia: estas fueron las canciones más escuchadas en Colombia y el mundo)

El video musical fue rodado en Los Ángeles, Santa Mónica y Malibú, donde los colores vivos y cálidos del verano californiano complementan la melodía y los ritmos de Crudo. El clip fue dirigido/producido por Carolina Rizzotto y contó con la dirección de fotografía de Danaya Wattanapan.

Nombrada por Billboard como una de los artistas para ver, Ali Stone tiene una impresionante lista de elogios a su nombre. Fue escogida por Justin Bieber para ser el acto de apertura durante el Purpose Word Tour. Asimismo, fue parte del primer songcamp femenino She Is The Music en Nashville, donde estuvo escribiendo y produciendo canciones para Mary J. Blige y The Sisterhood Band y, posteriormente, en Miami donde estuvo escribiendo y produciendo para Natti Natasha.

Dentro de sus más recientes producciones, se encuentran éxitos como Te Acostumbraste de Camila Fernández, Valientes de Danna Paola, Pena Negra de la chilena Cami y el más reciente single de Mitre & Ely Guerra, Infinito.