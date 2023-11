Ali Stone, “Señorita Revolución” y la creación de mundos musicales

La artista musical comenzó su carrera hace diez años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Productora musical, ingeniera de sonido, arreglista, multiinstrumentista, cantautora y compositora. Alicia María Gómez Mantilla, o Ali Stone, como es su nombre artístico, pisa fuerte en la industria musical. La colombiana inició su carrera hace diez años, hace cinco vive en Los Ángeles, California, y en estos días está de visita Sevilla, España, para asistir a la ceremonia de los premios Grammy Latino 2023.

Ali, como se presenta, fue nominada en la categoría de Mejor Canción Pop Rock. Su canción, “Señorita Revolución”, creada junto con la artista mexicana Amalia Ramírez, mejor conocida como Bruses, es una de las seleccionadas para competir por la estatuilla. Ambas compiten en la categoría con artistas como Enrique Bunbury, León Larregui y Julieta Venegas.

La colombiana habló para El Espectador sobre la canción que la llevó a ser nominada a los premios; su carrera y estilo musical y su más reciente lanzamiento “Afilá”. “Me vi con Bruses el 16 de septiembre de 2022, fue cuando hicimos la canción y también fue la primera vez que nos conocíamos. Fue casi como una primera cita”, cuenta la artista sobre el inicio de la colaboración.

Durante ese primer encuentro entre la mexicana y la colombiana debía llegar una tercera persona, que, aunque esperaron por varias horas, nunca apareció. “Siento que nos dio el espacio para conversar, socializar, conocernos y volvernos casi amigas”, recuerda. En la charla con la mexicana, la productora musical notó que ambas estaban en la misma “onda” respecto a sus sentimientos sobre el poder de la mujer.

“Cuando ella camina no te atrevas a retarla. Porque el piso tiembla, tumba muros, las ventanas. Todo el mundo en guerra. Y las espadas en la espalda. Cuidado que ella tiene to’ el poder bajo la falda”, es como empieza la letra de la canción en la que crearon un personaje con su propio mundo musical. “Empezamos a escribir todo y en el coro, que dice ‘Señorita revolución’, nos dimos cuenta de que ese nombre lo encierra todo, como si fuera un personaje, así como una superheroína”.

La rápida conceptualización de la idea de la canción, que estaría guiado por el poder femenino, les permitió conectarse y terminar la composición en tiempo récord. “Queríamos que tuviera el poder del rock súper presente, en las guitarras y la percusión, pero también mezclarlo un poco con la onda electrónica”, cuenta la colombiana.

La canción mezcla sonidos rockeros y electrónicos. Esa revolución musical la amplió en su más reciente canción, titulada “Afilá”, la cual inicia con un riff de guitarra también rockero e incluso cercano al metal. “Ya la guitarra me da un sentimiento bastante poderoso, incluso me imaginaba visualmente cuchillos y cosas afiladas, me pasa mucho que cuando hago canciones veo casi como un vídeo musical de las vibras que me da la canción. Escucho en mi cabeza el mundo que me está produciendo la canción y yo dije: quiero representar eso”.

Habla de los arreglos de su más reciente creación: “En un momento la canción se vuelve de solo sintetizadores, que yo digo casi es como si estuvieran hablando, los hice modular para que pareciera que están rugiendo..

Yo siempre agregó en mis canciones los instrumentos que toco de percusiones folclóricas. Que contrasta un montón, porque no es lo usual, que escuchas algo mega rockero y de repente entra un güiro, una caja vallenata, el alegre. Le di la vibra casi de una cumbia, pero está con el rock por un lado y lo electrónico por el otro”.

A los instrumentos ya mencionados se suman otros tantos como el piano, el bajo, la batería, la flauta, la swarmandal (que es un arpa de la India), la cítara, la guasá, los bongos, las congas, entre muchos otros que la convierten en una mujer orquesta. Los diferentes instrumentos los toca, tanto durante su producción musical con otros artistas, como durante la creación de sus propias canciones.

A la gran variedad de roles y el amplio repertorio de instrumentos, se suma una lista de géneros musicales en los que ha trabajado y se reta. Como productora musical la colombiana ha hecho proyectos en estilos supremamente distintos, desde el pop koreano al bolero. Además, ha hecho canciones para bandas sonoras y remix de artistas como Katy Perry y Ellie Goulding.

De todo lo que hace la colombiana, la producción musical es lo que le ha permitido unir todo. “Con la producción fue que encontré opciones donde puedo unir todos estos instrumentos, de todas las raíces que hay en la música y ya yo crear mi propio mundo (…) para mí la producción es ese mundo ideal y que aparte yo lo veo duradero. Tengo mi estudio en casa, entonces puedo seguir trabajando desde allí cuando sea mucho mayor”, dice la artista que aunque cumplió 31 hace poco, se imagina produciendo hasta la vejez.

Para los Grammy Latino, Ali Stone hace parte de la lista de colombianos que compiten por el gramófono. Algunos han sido sus influencias, como Juanes, del cual admira la interpretación de la guitarra o Shakira, a quien le valora su trabajo social. La autora de “Afilá” trabaja con diferentes fundaciones en pro de la educación y la equidad de la mujer.