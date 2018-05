"This is America" logra el número 1 del Hot 100 de Billboard

Agencia Europa Press

El artista ganador de Premios Grammy, Globos de Oro y Emmy, el actor y productor Donald Glover (y su alter ego Childish Gambino), debuta este miércoles en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard con la aguda canción y el cautivante video de "This Is America". (Leer ¿Quién es Childish Gambino, el responsable del éxito "This is America"?).

Publicada durante los días que ejerció como presentador en "Saturday Night Live", el video de "This Is America "ya acumula más de 110 millones de visualizaciones. A nivel mundial, la canción mantiene la primera posición en el Global Chart y el US Chart de Spotify, y alcanzó el número 1 en iTunes en 45 mercados.

El video de "This Is America", dirigido por Hiro Murai, suma más de 110 millones de views desde su lanzamiento, y es el vídeo más visto en YouTube durante 9 días seguidos. El clip fue visto 85,3 millones de veces en su primera semana en YouTube, convirtiéndose en el mejor debut en su primera semana de todos los vídeos publicados este año y es líder en el chart YouTube Songs en 11 países incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

El video de "This is America" también es el quinto videoclip que más rápidamente alcanza los 100 millones de views en la historia de YouTube, consiguiendo esa cifra en menos de nueve días.

Donald Glover es un actor popular gracias a la comedia "Atlanta", ganadora del Globo de Oro en 2017 a mejor comedia de televisión y a mejor actor de musical o comedia, premio que quedó en manos de Glover. Así hizo historia al convertirse en el primer afrodescendiente en ganar un Emmy a mejor director de una serie de comedia.

Actualmente promociona "Han Solo: Una historia de Star Wars", en la que interpreta a Lando Calrissian. En el 2019 volverá a trabajar con Disney en "The Lion King", pues prestará su voz a Simba.