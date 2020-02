"Amigos chilenos no se dejen, recemos por este país": Ana Gabriel en Viña del Mar

Redacción música

Durante su presentación en Quinta Vergara, la artista mexicana aseguró que, aunque no le gusta la política, no puede aceptar que "les hagan daño a los pueblos".

Ana Gabriel se subió este martes al anfiteatro de la Quinta Vergara para cantar, por cuarta vez, en el Festival de Viña del Mar, Chile.

Tras interpretar un par de canciones y agradecer a quienes la motivaron para estar en ese escenario, la artista mexicana ofreció unas palabras de aliento al público chileno que desde octubre del año pasado está en movilizaciones nacionales pidiendo un modelo económico más justo.

"Viendo la situación de mi país, la situación que continúa en esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua, Honduras, después se me llenó el alma de ver a mi Chile de esta manera, y por eso me atreví a levantar la bandera de esa manera, para que sepan los chilenos que estoy por el solo amor que siento por este país", dijo la cantante de rancheras.

"No me gusta la política, pero tampoco acepto que les hagan daño a los pueblos (...) como no acepto lo que está pasando en México, así es que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica porque, realmente, el último país que yo pensé que fuera a caer en las manos, en las garras de algunos pocos... cayó. Así que amigos chilenos no se dejen, recemos por este país", agregó Ana Gabriel, quien continuó su presentación interpretando temas como "Destino", "Evidencias", "Baila el reggae" o "Tú lo decidiste".

Ana Gabriel, ha demostrado ser una mujer muy valiente y nos dejo un mensaje muy cierto, “de no caer por unos pocos”.@sebastianpinera no caigamos por unos pocos, fue muy claro el mensaje.

Los patriotas siempre vamos hacer más que los destructores de

pic.twitter.com/YSV0kcO34v — Freddy Richard (@FreddyRichard) February 26, 2020

La 61 edición del Festival de Viña del Mar comenzó el domingo pasado en medio de una reforzada seguridad que buscará evitar que las protestas convocadas en su contra impidan su desarrollo.

Por el escenario han pasado Ricky Martin, Pedro Capó y Mon Laferte, quien el lunes pasado también envió un mensaje de solidaridad a su pueblo. (Le recomendamos: “¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, el mensaje de Mon Laferte en Viña del Mar).

Maroon 5, Pablo Alborán, Pimpinela, Luciano Pereyra, Francisca Valenzuela y Denise Rosenthal, además de otros artistas y humoristas chilenos también hacen parte del cartel 2020.