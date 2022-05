“Amor de mi vida”, una dedicatoria de Fanny Lu a su hija menor

Fanny Lu presenta un video que resume la faceta de madre con su hija, desde que estaba pequeña hasta su adolescencia. Foto: Vía Instagram

Fanny Lu presenta su más reciente canción, en la que revela que el amor más grande de su vida, el fruto de su vientre.

“Desde aquel sueño que tuve con mi padre, quien me insistió que le cantara al amor, siento que mis letras son diferentes. Ahora, cada vez que entro a un estudio a componer, trato de desnudar mi alma y dejar fluir mis sentimientos más personales. De este ejercicio, salieron varias canciones para la gente que amo, una de ellas, “Valió la pena”, dedicada a mi prometido, y ahora “Amor de mi vida”, un homenaje a mi hija Valentina, a ese amor que nos damos día a día”, asegura la cantante.

(Le recomendamos: “Ojitos lindos”, la cuota colombiana con Bomba Estéreo en nuevo álbum de Bad Bunny)

“Ay amor de mi vida,

mi mejor regalo has sido tú...

bendito el día en que me escogiste tú”

“Esto es algo que mi hija me dice a diario, desde que aprendió hablar y de eso hay pruebas en cartas que tengo guardadas y que, incluso, salieron en el video. Siempre me dice: ‘Soy feliz de haberte escogido, te amo mamá', y yo me derrito.” Cuenta la artista.

Además, revela que “la conexión que tengo con mi hija es fuera de este mundo. Somos amigas, cómplices y almas gemelas. Con mi hijo pasa lo mismo. Solo que llegamos al acuerdo de que esta canción era para su hermanita y con él, como es artista, nos vamos a dedicar otra canción y la vamos a cantar juntos muy pronto”, dice Fanny.

(Le puede interesar: Olivia Rodrigo, la nueva era del pop)

“Amor de mi vida”, es una invitación a celebrar, sobre todo en este mes a las madres, “no que sea solo una fiesta en la que nos celebren, sino que nosotras mismas nos sintamos orgullosas de serlo, que les dediquemos esta canción a nuestros hijos y agradecerles por darnos el amor más puro, el amor más parecido al amor de Dios, el amor más incondicional”.

Fanny Lu - Amor De Mi Vida (Video Oficial)

El video de “Amor de mi vida”, grabado en Medellín y dirigido por el venezolano Nael, muestra momentos íntimos de la vida de Fanny con su hija, como el día de su bautizo, clips inéditos de Valentina en el colegio, incluso, una presentación de final de año en la que la artista interpretó su éxito “Tú no eres para mí”. Además, se muestra cómo suelen ser los despertares en su casa, en medio de la complicidad, las cosquillas que terminan en una guerra de almohadas, las jornadas de belleza y maquillaje y hasta la realidad de que Valentina es una adolescente que sale de paseo con su novio.

“Todo fue mágico porque quisimos representar cómo es nuestra relación. Desde que era bebita nos disfrazábamos en sus cumpleaños y también lo quisimos hacer para el videoclip. Nos encanta ver los álbumes de fotos y recordar cada detalle de su niñez. Fue un verdadero torbellino de emociones, al punto que contener las lágrimas fue imposible”, finaliza Fanny Lu.