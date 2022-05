Olivia Rodrigo, la nueva era del pop

Olivia Rodrigo empezó a componer las canciones de su álbum "Sour" durante la pandemia. / Getty Images (Photo by Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) Foto: Rich Fury

Olivia Rodrigo ha sido toda una sensación desde que estrenó su sencillo “Drivers License” en 2021. Con solo 19 años, la cantante saltó a la fama y ahora es reconocida a escala mundial por su voz y sus letras, con las que miles de personas de todas las generaciones se sienten identificadas.

Con Lorde y Taylor Swift como mayor inspiración, Rodrigo emprendió una carrera musical exitosa desde el primer momento, tanto así, que solo unos meses después de haber lanzado su primer sencillo sacó también su álbum debut de estudio titulado Sour. En ese entonces, Olivia tenía 17 años, y las letras de sus canciones, que apelan al amor, al desamor y a los sueños frustrados de una adolescente que solo buscaba ser querida y valorada por alguien, trascendieron las fronteras.

Tanto es el alcance de su música, que consiguió el codiciado Grammy este año al mejor nuevo artista, una victoria esperada que culmina un año de hitos para la estrella revelación. “Mi mayor sueño se volvió realidad”, dijo al recibir su gramófono en Las Vegas al enfrentarse a rivales como Saweetie, Glass Animals, Finneas y The Kid Laroi para ganar el galardón.

Por primera vez, Olivia Rodrigo lleva al público a realizar un viaje familiar desde Salt Lake City, en donde comenzó a componer su álbum debut Sour, triple platino del sello discográfico Geffen Records, hasta Los Ángeles a través de su documental Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U, que está disponible desde el 25 de marzo en la plataforma Disney+.

En el camino, Rodrigo rememora la creación de su primer álbum, que batió todos los récords, y comparte los sentimientos personales de una mujer joven que atraviesa un período muy específico de su vida.

Por medio de nuevos arreglos en vivo de sus canciones, entrevistas íntimas e imágenes inéditas de cómo se hizo su álbum, el público podrá acompañarla en su trayecto cinematográfico explorando la historia de Sour. La artista habló con El Espectador sobre la grabación tanto del álbum como del documental, y describió lo que ha sido para ella alcanzar la fama a una edad tan corta.

¿Qué significa el álbum “Sour” para su vida personal y su carrera?

Este álbum es muy especial para mí. Obviamente, es el primer trabajo discográfico que he publicado y lo escribí durante un tiempo de mi adolescencia en el que estaba experimentando muchos sentimientos nuevos. Escribir el álbum fue la forma en que procesé todas esas emociones. Y a nivel personal fue increíble, una catarsis total, luego publicarlo y que la gente respondiera tan positivamente fue una gran bendición. Y sí, es una gran parte de mi vida y estoy muy agradecida de poder hablar de eso hoy.

¿Cuál ha sido el más memorable de todos los videos de canciones que ha hecho?

Esa es una gran pregunta. Amo el video de “Jealousy, Jealousy”. Lo hicimos debajo de un paso elevado de autopista. Es una versión punk rock de la canción del álbum, y me divertí mucho rockeando con los miembros de mi banda. También me gusta mucho “Hope Ur Okay”, lo hicimos en una playa y me encanta estar allí, eso hizo muy divertida la filmación.

¿Ha sentido que el hecho de ser una celebridad a una edad tan corta le ha quitado la oportunidad de tener una juventud normal?

Creo que siempre he tenido una vida extraña, incluso antes de ser “famosa”. Siempre he sido el centro de atención por alguna razón, y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que soy hija única, y siempre he sido muy creativa, pero ahora la gente me ve un poco diferente y eso me parece emocionante. Estoy muy agradecida de poder escribir canciones y que la gente quera escucharme cantarlas.

¿Escribir las canciones fue un reto emocional para usted?

No, en realidad grabar y escribir las canciones no fue agotador, sino más bien catártico. Creo que cuando estás pasando por algo que es difícil de procesar y escribes una canción sobre eso, se vuelve mucho menos confuso y más fácil de entender. Fue una parte realmente increíble del proceso de grabación y estoy muy emocionada de ir de gira también, porque creo que una vez que pones las canciones en el mundo, adquieren un significado completamente nuevo. Y puedes ver los resultados... la gente los hace suyos y eso es realmente emocionante, y puedo ver eso de primera mano. Yo ratifico todo eso cuando conozco gente en la gira.

Olivia Rodrigo - drivers license (Official Video)

En el documental se ven fotos suyas de pequeña sosteniendo un micrófono. ¿Desde ese entonces sabía que quería ser cantante?

Creo que siempre me encantó cantar, y he estado escribiendo canciones desde que tengo memoria. Mis padres tienen fotos y videos míos cuando tenía seis años, cantando estas canciones que escribí, y algunas de ellas son como un galimatías. Cantar ha sido algo que me ha encantado hacer desde hace mucho tiempo, pero nunca imaginé que iba a tener tanto éxito como sucedió el año pasado. Estoy muy agradecida con la vida por eso.

¿Cómo fue la planificación del documental y la gira?

Ambos fueron increíbles. Estoy tan emocionada por salir de gira. De hecho, cuando ensayo me doy cuenta de lo increíble que es poder cultivar una experiencia completa para las personas, visual y sonoramente. Es tan divertido escoger los atuendos, hay tantos detalles que se incluyen en un recorrido, y justo eso fue lo que quisimos mostrar en el documental. Todos mis amigos están aconsejándome cómo debo cuidarme por el camino. Viajo mucho, me presento durante varias noches seguidas y eso puede volverse físicamente agotador, por eso es tan importante descansar.