Ana Torroja ofrecerá concierto en Bogotá el 25 de abril de 2020

Redacción música

Ana Torroja se presentará el próximo 25 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La artista traerá a Colombia su “Tour volver” en el que, además de presentar sus nuevas canciones, interpretará los grandes éxitos de Mecano, la banda que conformó junto a los hermanos Nacho y José María Cano y que se convirtió en una de las principales exponentes de la música española en la década de 1980. (Le puede interesar: Soda Stereo, el capítulo final está por cerrar).

Ana Torroja mantiene desde 1997 su propia carrera como solista tras finalizar su etapa con el inolvidable grupo Mecano. Hasta el momento, ha dado forma a ocho discos y numerosas canciones como A contratiempo, No me canso y Sonrisa, por citar sólo algunos de los más conocidos. El año pasado, la artista lanzó cuatro nuevos sencillos “Antes”, “Ya fue”, “Ya me cansé de mentir” y “Llama”, en el que volvió a sus raíces y redescubrió el género electrónico.

“Necesitaba hacer canciones inéditas, renovarme, sorprender. En mi carrera en solitario he visitado distintas formas de hacer música, y ahora vuelvo a mis raíces, a la música electrónica, donde nací, aprendí y me inspiré”, aseguró la artista sobre “Llama”, una canción con la que regresó a la escena musical después de cuatro años. (Le recomendamos: José Carreras presentará el espectáculo “Adiós, Bogotá” en mayo de 2020).

En ese trabajo, Torroja contó con la colaboración de la cantante Rosalía, quien participó en la composición de la letra y quien declaró que fue un honor escribir para alguien que ha significado tanto en la música española.

Tras el lanzamiento de esas nuevas canciones, Torroja, emprendió su “Tour Volver’” con el que ya ha conquistado los principales escenarios de su país y de Latinoamérica. De esta manera, la artista regresa a Colombia después de cerca de seis años de su última presentación.

Además de mostrarle al público sus nuevas creaciones, la reconocida artista también interpretará algunos de los grandes éxitos de la inolvidable banda Mecano, que nació en 1981 y es reconocida por canciones como “Cruz de navajas”, “La fuerza del destino” y “Me cuesta tanto olvidarte”, entre otras.

Tras la última gira del grupo, en 1992, Ana Torroja decidió emprender su carrera como solista, para lo que buscó productores y compositores. La artista quería un estilo diferente al impuesto por Mecano, y pasaron más de dos años hasta que la artista presentó su primer material, “Puntos cardinales” (1997).

Después de ese trabajo, la española publicó álbumes como “Pasajes de un sueño”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Sonrisa” y “Conexión”, con los que cementó su sello como solista, al punto de que se convirtió en una de las cantantes españolas con mayores ventas en la década del 2000.

Ana Torroja además ha hecho colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ximena Sariñana, Juanes, Fonseca, Aleks Syntek, Raphael, Armando Manzanero, Rosario y Hombres G, entre otros.