Andrés Cabas: “tocar el piano es desconectarme del mundo”

Hicimos “Una pausa con...” el cantautor Andrés Cabas, en la que habló de su lanzamiento “Trato y no consigo” y contó sus proyectos para este 2021.

El artista barranquillero estrena el primer sencillo de 2021, una canción que habla sobre la conquista de un amor imposible. En la melodía y el video, se hace una invitación a vivir en paz y en unión familiar a pesar de las dificultades que se presenten.

(Le puede interesar: Ventino estrena su sencillo “Para no esperarte más”)

Trato y No Consigo, que fue escrita por Cabas y Descemer Bueno; incorpora distintos elementos de sonidos propios de la costa Caribe colombiana, donde están presentes los beats urbanos y recursos de la balada.

“Es la segunda canción que hago con él, juntamos el piano y la guitarra y empezamos a hacer la melodía, como este concepto de trato y no consigo, de cuando buscamos algo en la vida, como un amor, yo creo que más que historias de amor hay historias frustradas de amor, entonces quería hacer una canción como a esas cosas que soñamos, pero no llegamos a tener, es algo muy humano”, dice Andrés Cabas.

(Lea también: Así suena “Girl From Rio”, la nueva canción de Anitta)

El video contó con la dirección de Naty Agudelo; en él, se ve al artista componiendo en su casa, tratando de tener paz porque las redes sociales le arrebatan el tiempo. A lo largo de los tres minutos y 43 segundos se puede ver a Johana Bahamón y Simón junto al cantante, que transmite un mensaje de unión familiar, una invitación a todas las familias a superar los obstáculos y vivir en armonía.

“El video fue un rodaje de un día, la verdad tengo una relación atípica con la madre de mi hijo, somos muy buenos amigos, nos adoramos y tenemos una relación muy linda” señala Cabas.

(Además: “Mas fuertes”, una canción que refleja que el país que soñamos sí existe)

Finalmente, le preguntamos al artista sobre su pausa del día, a lo que respondió: “cuando apago el teléfono, leo, oigo música, siempre lo que más me gusta está ligado con desconectarme de lo tecnológico, oigo un disco, leo un libro, me veo con alguien, ceno, tomo un vino; para mí, hacer cosas que me encantan o tocar el piano es desconectarme del mundo, de alguna manera”.

El año 2021 está lleno de música y lanzamientos para el barranquillero Andrés Cabas, quien invitó a sus seguidores a estar conectados con el contenido que comparte en las plataformas digitales.