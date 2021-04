Así suena “Girl From Rio”, la nueva canción de Anitta

Actualizando la melodía de “The Girl From Ipanema”, con un giro del siglo XXI, la cantante brasileña ofrece una oda atrevida y sexy a las mujeres de su ciudad natal.

La cantante brasileña Anitta presenta su sencillo y video, “Girl From Rio”. El video es un homenaje de celebración a la cultura vibrante de su ciudad natal de Río de Janeiro. Actualizando la melodía de “The Girl From Ipanema”, con un giro del siglo XXI, Anitta ofrece una oda atrevida, y sexy, a las damas de su ciudad natal.

Sus versos pícaros e ingeniosos dan paso al gancho cantable inmediatamente “Hot girls where I’m from. We don’t look like models. Tanned lines, big curves, and the energy glows, you’ll be falling in love with the real Rio” (“Chicas calientes de donde soy. No parecemos modelos. Líneas bronceadas, grandes curvas y la energía brilla, te enamorarás del verdadero Río”)

Asintiendo con los musicales clásicos de mediados de siglo, Anitta se pone un traje de baño seductivo de la era de los cuarenta representando una mujer sensual al timón de un avión de la Segunda Guerra Mundial, y se lanza a una rutina impresionante rodeada de marineros enloquecidos con ella.

Avanzando rápidamente hacia los tiempos modernos, ofrece al público una mirada al mejor día de playa en Río y lo convierte en todo lo cálido que es en realidad. En los Latin American Music Awards 2021, Anitta describió a “Girl From Rio” como su “canción favorita” a Billboard. Anitta hará su presentación debut televisiva del sencillo en el Today Show de NBC el 3 de mayo y la noche siguiente, el 4 de mayo, en Jimmy Kimmel LIVE! de ABC.

Anitta también se presentará en el primer especial televisivo de la Celebración del Latin GRAMMY®: Ellas Y Su Música, que se emitirá el 9 de mayo en Univision. Anitta sigue siendo noticia en todo el mundo. Recientemente iluminó el escenario de los Latin American Music Awards al unir fuerzas con Maluma, Wisin y Myke Towers para una poderosa presentación de “Mi Niña”, y se llevó a casa el premio como “Artista Femenina Favorita”.

Apareció en la portada más reciente de Allure que la bautizó como, “Una fuerza sin censura que cambia el rostro y el sabor de la belleza brasileña”. Actualmente, Anitta está poniendo los toques finales a su álbum debut para Warner Records junto con su equipo de manejo S10 Entertainment.