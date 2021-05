Anitta lanza el remix de “Girl from Rio” junto a DaBaby

La canción que debutó en el Top 40 del Radio Airplay Chart y fue resaltada por Billboard y V Magazine, ahora llega con una segunda versión junto a DaBaby, quien le incluye un verso abrasador.

Después de que la versión original explotara desde su lanzamiento con decenas de millones de reproducciones y el reconocimiento generalizado, la superestrella brasileña del pop global Anitta vuelve a renovar y recargar “Girl From Rio” con un remix oficial junto con DaBaby.

El titán multiplatino nominado al Grammy, originario de Carolina del Norte, DaBaby llega con un verso abrasador, agregando otra dimensión a la exitosa canción.

Desde su lanzamiento, “Girl from Rio” llegó como un fenómeno. Debutó en el Top 40 del Radio Airplay Chart, marcando la primera vez en la carrera de Anitta. Sin mencionar que acumuló más de 13 millones de reproducciones en Spotify y 20 millones de vistas en el video musical oficial.

Incitando la aclamación generalizada, Billboard proclamó: “Ella entiende cómo envolver una melodía clásica alrededor de su dedo pero a la misma vez inyectar suficiente actitud en la canción para hacerla de ella”, y Rolling Stone escribió: “El tema encuentra a Anitta dando su propio toque al clásico brasileño de bossa nova”, y V Magazine predijo: “La influencia y la base de fanáticos de Anitta ya llega a todas partes, y su más reciente lanzamiento debería servir para darle un gran impulso”.

Para celebrar el nuevo sencillo, Anitta interpretó “Girl from Rio” en el Today Show de NBC y en Jimmy Kimmel LIVE! de ABC. También subió al escenario del primer especial televisivo de la Latin Grammy Celebra: Ellas y Su Música en Univision. El video musical de “Girl From Rio” hizo su estreno mundial en MTV Live, MTVU y en la red global de canales de MTV, así como en la cartelera de Viacom CBS en Times Square.

“Girl from Rio” se destaca como la canción más personal de Anitta hasta la fecha, ya que le dio una perspectiva fresca y ardiente con un toque moderno al clásico brasileño de bossa nova “Garota de Ipanema”.

Ofreciendo una oda atrevida y sexy a las damas de su ciudad natal, pícaros e ingeniosos dan paso al gancho cantable inmediatamente, “Chicas calientes de donde soy. No parecemos modelos. Líneas bronceadas, grandes curvas y la energía brilla, te enamorarás del verdadero Río” (“Hot girls where I’m from. We don’t look like models. Tanned lines, big curves, and the energy glows, you’ll be falling in love with the real Rio”).

El visual con una producción cinematográfica le da vida a la canción. Asintiendo con los musicales clásicos de mediados de siglo, Anitta se pone un traje de baño seductivo de la era de los cuarenta representando una mujer sensual en el timón de un avión de la Segunda Guerra Mundial y se lanza a una rutina impresionante rodeada de marineros enloquecidos con ella. Avanzando rápidamente hacia los tiempos modernos, ofrece al público una mirada al mejor día de playa en Río y lo convierte en cálido.

Sobre el lanzamiento, Anitta comentó, “Estoy muy emocionada de poder compartir la historia de mi ciudad natal en la canción y video ‘Girl from Rio’”.

En los Latin American Music Awards 2021, Anitta describió a “Girl From Rio” como su “canción favorita” a Billboard.

Anitta sigue siendo noticia en todo el mundo. Recientemente iluminó el escenario de los Latin American Music Awards al unir fuerzas con Maluma, Wisin y Myke Towers para una poderosa presentación de “Mi Niña” y se llevó a casa el premio “Artista Femenina Favorita”. Apareció en la portada más reciente de Allure que la bautizó como, “Una fuerza sin censura que cambia el rostro y el sabor de la belleza brasileña”.

Actualmente, Anitta está poniendo los toques finales a su álbum debut para Warner Records junto con su equipo de manejo S10 Entertainment.