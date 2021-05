Felipe Peláez sorprende a sus fans con “Esencia”, su nuevo álbum

Con el lanzamiento oficial de la producción salen a la luz cuatro canciones nuevas: “Que te llore”, “Esta traga”, “Solo un idiota” y “A mi también me duele”.

Felipe Peláez sigue sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con su álbum ‘Esencia’, una producción musical que presenta temas nuevos como “A mí también me duele”.

Este álbum tiene el sonido que caracteriza al artista... el romanticismo, el amor y por supuesto la alegría, son grandes protagonistas, conservando los sonidos de siempre y manteniendo a flote las raíces vallenatas.

“Es un honor compartir con ustedes Esencia, este es el resultado de muchos meses de trabajo, estamos felices pues reúne literalmente mi sentir, mi alma, mi esencia, y eso precisamente quiero transmitirles”. Afirma Pipe Peláez.

Desde hace algunos meses los seguidores de Pipe han sido parte de “Esencia”, pues poco a poco han conocido algunos de los temas del álbum. Sin embargo, con el lanzamiento oficial de la producción descubrirán 4 canciones nuevas: “Que te llore”, “Esta traga”, “Solo un idiota” y “A mi también me duele”.

”A mí también me duele” es una canción de desamor inspirada en el final de una relación que a pesar del dolor que genera, se acepta la decisión, y como dice la letra no queda más opción que: “fingir que aquí todo está bien cuando adentro me duele...”.

Felipe Peláez sigue posicionándose internacionalmente y continúa trabajando junto a su equipo en nuevas sorpresas musicales para todos sus seguidores.