Antonio Orozco junto a Sebastián Yatra “Entre sobras y sobras me faltas”

Esta nueva versión de la obra de Antonio Orozco con Sebastián Yatra forma parte de un ambicioso nuevo proyecto global del artista español con el cual recorrerá un viaje a través de sus éxitos, acompañado de artistas que admira. Foto: Cortesía

Antonio Orozco trae una versión de su último éxito “Entre sobras y sobras me faltas” junto a Sebastián Yatra. El talento, y sensibilidad de ambos artistas, se unen ante esta nueva interpretación del hit de Antonio Orozco incluido en su último álbum “Aviónica”.

(Le recomendamos: Vicente Fernández, la vida de un ‘rey’)

“Entre sobras y sobras me faltas” habla de lo que pudo ser y no fue, del amor que se marchó dejando un enorme vacío, del amor que siempre está presente y no se quiere dejar marchar.

Antonio Orozco, Sebastián Yatra - Entre Sobras Y Sobras Me Faltas

Esta nueva versión de la obra de Antonio Orozco con Sebastián Yatra forma parte de un ambicioso nuevo proyecto global del artista español con el cual recorrerá un viaje a través de sus éxitos de toda la vida acompañado de amigos y artistas que admira de múltiples países.

(Le puede interesar: Gusi y Nacho se unen para cantar “Te Robaré”)

Las canciones que más han revuelto las emociones de los seguidores de Orozco y con las cuales ha conseguido N1 en radio y listas de ventas, ahora viajaran para encontrarse con los artistas más importantes de Latinoamérica para ser revisitadas junto a Cami, Juanes, Luciano Pereira, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Sebastián Yatra entre otros.