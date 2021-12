Anuel AA: un pionero del trap latino en el “prime” de su carrera

Los dos primeros sencillos del más reciente trabajo discográfico de Anuel AA son "Dictadura" y "Leyenda". / Getty Images Foto: Alexander Tamargo

“Este último año de mi vida ha sido como una montaña rusa, un sube y baja. Realmente en lo único que encontré fuerza para seguir adelante fue en leyendas del deporte como Conor McGregor o Michael Jordan. McGregor, por ejemplo, que ahora mismo es el más famoso en el deporte de combate, además de ser el que más dinero hace, se ha caído varias veces, sí, pero vuelve y se levanta; lo impresionante es que, a pesar de todo, sigue fuerte y firme: es un guerrero de verdad, y eso definitivamente me inspiró. Me identifico con él porque yo lo veo peleando y es como verme a mí mismo peleando por mi vida, por mi carrera, siempre tratando de ser el mejor”.

Son las palabras del cantante y rapero puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido en el mundo artístico como Anuel AA, una de las principales figuras y pionero del trap latino, quien afirma que tuvo en estas estrellas del deporte mundial una fuente de inspiración para crear su más reciente trabajo discográfico: Las leyendas nunca mueren.

En entrevista con El Espectador, el artista se refirió a su buen presente y a cómo llegó a este punto de su carrera musical después de haber tenido una época de muchos altibajos e inconvenientes personales, tiempo en el que incluso estuvo privado de la libertad en su país: “Cuando salí de la prisión, sentí que se me vino todo muy rápido: el éxito musical, y no supe ser maduro en ese momento, ser disciplinado y responsable. Ahora todo es distinto... por fin pude concentrarme y ver hasta los detalles más pequeños de mi reciente trabajo discográfico, que es la mejor forma de mostrarle respeto a mi público y a las personas que creen en mí. En este momento toda mi dedicación está dirigida a eso, y la verdad me siento orgulloso y me siento feliz de que sea así”.

El trap latino, considerado un subgénero del rap latino, se comenzó a gestar hace unos veinte años, aunque se ha popularizado, sobre todo, a partir de la segunda mitad de la última década. Anuel AA es uno de los principales responsables del posicionamiento de esta corriente musical.

Con el lanzamiento de su álbum Las leyendas nunca mueren, el músico dice, de modo metafórico, estar combatiendo con mucha fuerza la competencia intensa que se vive en su gremio profesional. Sobre este hecho, apuntó: “Yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, por eso soy muy competitivo. De hecho, me gusta que ahora mismo el género no esté tan desarrollado, que no sea tan grande; entonces, hay que andar mucho, recorrer un largo camino, siempre enfocados en el crecimiento. Hay mucha competencia y eso me empuja a continuar luchando. Justamente por eso me gusta mucho esta idea, el concepto de este álbum inspirado en esas grandes leyendas”.

Además de su proceso en términos musicales, el artista boricua cuenta que ha dado pasos importantes en el ámbito personal que lo han convertido en alguien con el ánimo constante de superarse y convertirse no solo en el número uno de su trabajo, sino en un mejor ser humano.

Al respecto, comentó: “Estoy trabajando mucho en mejorarme a mí mismo, musicalmente y como ser humano. El hecho de haber sacado este álbum me hace sentir enamorado de mí mismo; siento que recuperé esa luz que tenía en mi niñez, la volví a encontrar. Creo que estoy en el prime de mi carrera y gracias a Dios siento que estoy en mi mejor momento profesional y humano”.

Leyenda y Dictadura son los cortes lanzados como primeros sencillos del disco. En cuanto al proceso creativo de estas canciones, en el que Anuel participa como compositor e interprete (también se involucró en términos creativos en sus producciones audiovisuales), ha ido variando y evolucionando su manera de abordar la producción de estos temas.

“En este momento de mi carrera me gusta escribir las canciones con calma y después grabarlas. Tuve otra etapa en la que llegaba al estudio e improvisaba. He vivido muchos procesos y siento que estoy en mi mejor momento musical, pues puedo darles a mis canciones esa dedicación de sentarme y escribirlas con tiempo. Tampoco he dejado a un lado, totalmente, la improvisación, que es un recurso válido en el trap, pues a veces no tengo nada, entonces empiezo a escuchar un ritmo y poco a poco voy formando en la mente un concepto. En cualquier caso, siempre intento, musicalmente, dar lo mejor de mí”.

Anuel cuenta con el pergamino de ser no solo un pionero de este estilo musical, sino que además representa una especie de liderazgo particular, pues piensa que “los líderes no crean seguidores sino que crean otros líderes”. En este sentido, ejercer este rol le ha servido tanto para su crecimiento individual como para beneficiar a otra gente que, igual que él, ve y siente el trap latino como el espacio propicio para expresarse musicalmente.

“Yo creo que esta música me ha permitido hacer muchas cosas, entre ellas comenzar a tener un legado. Al principio, cuando empecé a cantar trap y a pegar en Puerto Rico, eso para mí fue una bendición, fue como dar el primer paso para convertirme en una leyenda musical. En mi país mucha gente me vio perdido en las calles y ahora me ven como una leyenda. Sin embargo, esto apenas está comenzando, estos solo son los primeros pasos y falta un camino muy largo, de muchas metas por cumplir, para poder lograr un día ser una leyenda”, asegura Anuel AA.