Arcángel y su crítica al reguetón “Musicalmente es un género bien pobre”

El reguetonero puertorriqueño Arcángel, quien recurrentemente tiene declaraciones polémicas en diversas entrevistas, criticó su propio género en el podcast de música urbana Molusco Tv. El cantante hizo hincapié en que la producción musical del reguetón se hace con pocos recursos, por lo que la definió como musicalmente pobre.

¿Qué dijo Arcangel sobre el reguetón?

“No soy quien para faltarle el respeto a ningún género musical, no soy maestro de música, canto reguetón, uno de los géneros más pobres”, aseveró el artista, quien agregó que una pista ser puede hacer fácilmente con solo un “pianito”. Esa forma de producción la comparó con otros géneros cercanos a lo orquestal como la salsa, donde puede alcanzar cerca de 15 instrumentos.

“No es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter a todos los músicos a la cabina. En el reguetón si hablas una mierda y te vistes cabrón tienes comida. Musicalmente comparado con otros es una mierda. Es un género bien pobre, todo es sintético”, expresó finalmente el boricua, quien enfatizó en que es un género que se hace con pocos instrumentos, sin embargo es uno de los más populares en el mundo.

Además de esto, a su versión se suman la de otros artistas y productores que aseveran que el género que se hace en la actualidad no corresponde rítmicamente al inicial por lo que se podría decir que está muerto, como lo asegura el productor panameño Rodney Sebastián Clark, quien es conocido como El Chombo y es uno de los precursores del género con el álbum “Cuentos de la Cripta”.

“La primera forma del reguetón es cien por ciento rap encima de un ‘tumpa tumpa’ y con un flow distinto a los que sería el rap americano. Luego Puerto Rico se puso melódico y fue el precursor de agregar la melodía. Sucedió lo mismo en Panamá, que fue antes de ellos. Para Puerto Rico los precursores de eso son Zion y Lennox. Luego salió de los dos acordes que tenía y ahora es melódico al punto que montas a Shakira o artistas que vienen de otra cosa, aseguró el cantante.

Finalmente el músico aseguró que no está muerto del todo, puesto que hay algunos que aún lo hacen, pero la mayoría está bajo la sombrilla de la música urbana y no específicamente del reguetón.

"Yo canto reguetón, uno de los géneros más pobres de la historia de la música. (...) Todo es sintético. (...) El productor hace las pistas con un dedo y encima el crédito te lo llevas tú ".

Gracias por esto, Arcángel. pic.twitter.com/5lm7DuLBJO — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) December 14, 2023

Tiradera de Arcángel a Anuel

El cantante Arcángel recientemente respondió a Anuel debido a un cruce de palabras que han manifestado en redes sociales, tras unas declaraciones del trapero en un concierto en Washington. En el tema “Feliz Navidad 8″, que hace parte de una serie de sus canciones, el cantante habla de temas que molestan a Anuel como la relación de su exnovia Yailin, ‘la más viral real’ con 6ix9ine o en la que asegura que él quien está criando a su hija Cattleya.

“Cabrón, ¿que tú eres gánster?¿Pero cuándo? ¿En el principio o en el cierre?, No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR (¡Nunca!), Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija’ que tiene’ a un chota criando a tu hija (Ouh), Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo ‘a ser iguale’ (No)”, se escucha en la canción en la que tambie´n hizo una mención a las FARC dieicnodo “Fuiste el payaso y la burla de los de la FARC”.