Daddy Yankee y Don Omar se reconcilian tras años de rivalidad: esto se dijeron

La industria musical puertorriqueña vuelve a removerse, esta vez a causa de Daddy Yankee y Don Omar, dos artistas que durante años rivalizaron, pero ahora, después del retiro de Yankee, parece inicia el camino de la reconciliación. Entrevistas, canciones y publicaciones en redes sociales habían dado constancia de esta relación quebrantada, sin embargo, el martes 12 de diciembre los reggaetoneros confirmaron su respeto mutuo.

Daddy Yankee y Don Omar

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia”, expresó primero Don Omar en cuenta de Instagram, adjunto a una foto de Daddy Yankee. La publicación se realizó como homenaje al retiro de Yankee, quien había prometido dejar su carrera artística para dedicar su vida a la fe en Dios y que cumplió este año. Agradeció también a quien fuera su principal competencia en el reguetón “por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música”.

Daddy Yankee, por su parte, respondió este mensaje con un “DTB” (Dios Te Bendiga), aunque más tarde publicó también dos fotos, una en solitario de Don Omar y otra juntos cantando en alguna presentación, y agradeciéndole por “la oportunidad de hablarnos de todo corazón”. En la descripción se refirió a su exadversario con respeto. “Don Omar también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad, como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias, pero siempre existirá espacio para el perdón”, aseguró Ramón Luis Ayala, Daddy Yankee.

El artista, quien anunció su retiro de los escenarios el pasado 3 de diciembre en una presentación en Puerto Rico, reconoció a Don Omar por ser “un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento”. Para finalizar el mensaje citó un versículo de la Biblia y le deseo lo mejor. “Espero que nuestro último ‘round’ sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”, concluyó su mensaje.

Pelea entre Don Omar y Daddy Yankee, ¿qué pasó?

Aunque en un principio los fanáticos especulaban que el desacuerdo de ambos había iniciado por una canción de los productores Luny Tunes, Don Omar desmintió esta teoría explicando que el conflicto inició en el 2015 en la gira “The Kingdom” en la que ambos participaban. Por lo que explica en entrevista para el canal de YouTube “El Chombo”, después de la primera fecha, un medio local realizó una publicación que tenía como portada el titular “Daddy Yankee noquea a Don Omar”. El ejemplar fue comprado por Daddy Yankee.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, contó el intérprete. La gira continuó, pero una vez finalizado el evento, Yankee también hizo notar su molestia y declaró en entrevista con el youtuber “El Molusco” que no volvería a trabajar con Don Omar.