Así se vivió el segundo concierto de Shakira en Medellín: “no me quiero ir”

En febrero pasado, Shakira llegó a Colombia para brindar sus conciertos en Barranquilla, Bogotá y Medellín, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. Primero fue en su ciudad natal, luego pasó por la capital del país y, la intención era cerrar en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’. Sin embargo, por motivos técnicos, la artista se vio obligada a cancelar el show del 24 de febrero en esta ciudad.

“¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía, Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas (…). Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Carlos Vives en el concierto de Shakira en Medellín

Después de mes y medio de espera, la intérprete de Ojos así pudo reencontrarse con su público que la esperaba con gran emoción. Este sábado 12 y domingo 13 de abril, finalmente se presentó en el Estadio Atanasio Girardot, cumpliendo el sueño de miles de fanáticos de verla en vivo.

La compositora de 48 años le había prometido a sus seguidores que llevaría unos invitados especiales, para compensarlos por haber tenido que cancelar el concierto. Anoche, Carlos Vives apareció en tarima e interpretó junto a Shakira La bicicleta, tema que hicieron en colaboración en el 2017.

“Dos hijos de la Costa que crecieron juntos y marcaron historia en la música hecha en nuestro país, un momento para enmarcar: Shakira junto a Carlos Vives desde Medellín”, escribió en Instagram Páramo, organizador de la gira.

Sus seguidores expresaron a través de redes sociales su felicidad por haber tenido a la mamá de Milan y Sasha en Medellín: “eres lo más grande de tu tierra. Acá te esperamos con los brazos abiertos siempre”, “el público de Medellín fue espectacular”, “gracias Shakira por cancelar y evitar que pasara una tragedia la vez pasada”, “gracias por devolvernos a través de tu música el amor, el valor, los principios y aquellas épocas”, “se me llenó el corazón de emoción y de una alegría inmensa hoy”.

Así se despidió Shakira de Medellín

En el concierto, que había comenzado sobre las 9:30 a.m., se observó a Milan y Sasha, hijos de la barranquillera, disfrutando del show. “Hola Medellín. Medellín está preciosa, con razón el que llega no se quiere ir. No saben lo que es para mí ver este estadio así. Cantar entre estas montañas con la gente que canto quiero, que tanto me han dado. Muchísimas gracias. Esta es nuestra segunda noche aquí y yo no me quiero ir. Estoy enamorada de esta ciudad. y hoy cerramos con broche de oro esta primera etapa de nuestra gira en Latinoamérica, aquí en Medallo”, dijo emocionada.