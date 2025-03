Shakira reveló cómo ha afrontado su separación de Piqué luego de tres años

En junio del 2022, el mundo del espectáculo quedó perplejo con la confirmación de la separación de Shakira y Piqué, después de varios rumores que señalaban que el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera estaban atravesando una crisis en su relación.

El motivo de la ruptura fue una infidelidad de Gerard con Clara Chía, a quien conoció en Kosmos, su empresa. Meses después de la separación, el deportista hizo pública su nueva relación sentimental, desatando una ola de críticas en su contra por su traición a la madre de sus hijos.

Desde ese momento, Shakira encontró en su música una forma de expresar lo que sentía. Canciones como Te felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions #53 fueron vistas por sus seguidores como mensajes directos sobre su ruptura y los sentimientos de dolor que le provocó.

Shakira y Piqué Fotografía por: Instagram @3gerardpique

Después de la separación, Shakira tomó la decisión de mudarse a Miami con sus hijos, dejando atrás España y buscando un nuevo comienzo. La artista ha compartido en varias entrevistas lo complicado que ha sido este proceso, pero también ha destacado el apoyo que ha recibido de su familia, amigos y fans.

Por otro lado, Piqué ha seguido adelante con su vida en Barcelona, enfocado en sus proyectos empresariales y su relación con Clara Chía. Aunque ha mantenido una actitud más reservada sobre la ruptura, en algunas entrevistas ha defendido su derecho a reconstruir su vida.

¿Qué dijo Shakira sobre su ruptura?

Actualmente, la artista se encuentra de gira con Las mujeres ya no lloran en México. Allí, concedió una entrevista con Las Estrellas, donde abrió su corazón para referirse a su separación y cómo la ha enfrentado:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Yo creo los procesos de sanación tardan muchos años. Una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor, un dolor profundo, alguna herida que no sana. No sé, muchas veces, o cuando uno está en la fiesta, que ya te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado. Yo creo que sí, a veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando", dijo.

La artista aprovechó el espacio para hacer reflexiones profundas sobre su proceso de sanación y crecimiento a partir del dolor.

“El dolor hay que transformarlo, no hay que sublimar que lo hay. Yo creo que es lo que he vivido, de cierta manera, ha sido un proceso alquímico, de toda esa rabia, toda esa frustración, todo el dolor, todo lo que pudiera sentir en algún momento, transformarlo y aprovecharlo en creatividad, en productividad, para poder reconstruirme", afirmó.

Su capacidad de convertir emociones intensas en arte ha sido una constante en su trayectoria. Canciones que han marcado generaciones surgen de experiencias personales, mostrando cómo la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza a través de la expresión creativa.

“Cada cual busca reconstruirse a su manera, nadie te tiene que decir cómo hacerlo. La mía fue en gran parte escribiendo canciones, con eso me sacaba un gran peso de encima, el escribir para mí es un proceso catártico importante. Dios me ha dado esa posibilidad de expresarme de esa manera y así es como me lamo las heridas, como la loba se lame las heridas, es precisamente escribiendo. Y eso que hago, algunos lo verán bien, otros lo verán mal pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien, de estar bien por mis hijos, para mis hijos, para mi manada".

A pesar de las tormentas, la artista enfatiza la importancia de celebrar la vida y rodearse de quienes realmente valoran y aprecian. “Hay que seguir celebrando la vida, celebrando con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad. El público ha hecho una gran labor en hacerme sentir valorada y en hacerme sentir que vale la pena seguir luchando".