“Bailemos”, Marow habla de su nuevo sencillo y próximos proyectos musicales

Marow cuenta con más de 10 años de trayectoria musical, comenzando en 2018 su carrera como solista. Foto: Cortesía: Prensa Marow

Marow es un joven bogotano amante de la música que cuenta con más de 10 años de experiencia musical y quien en el 2018 emprendió su carrera como solista.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso hasta llegar al punto de estar presente en grandes festivales en el país y, que lo ha llevado a compartir tarima con artistas como Nicky Jam, Becky G, Feid, Ñejo, Beele y más.

El video de “Bailemos” se grabó en Bogotá, con el ideal de enseñar un ambiente más urbano, lleno de música, luces y diversión.

Marow habló con El Espectador sobre su carrera musical, quiénes han sido su inspiración y sobre su último sencillo, “Bailemos”.

¿Cómo ha sido su trayectoria musical?

Mi carrera inició cuando tenía 13 años, empecé a formarme musicalmente en instrumentos como la guitarra, el bajo y la voz, lo cual me permitió hacer parte de distintas agrupaciones.

Empecé como solista en 2018, es así como mi carrera ha venido en ascenso al punto de estar presente en destacados festivales en el país.

Esto también me ha permitido compartir tarima con artistas de talla nacional e internacional como Nicky Jam, Feid, Ñejo, Becky G, Beele y más.

¿Quién es su inspiración?

Mi mayor fuente de Inspiración es Dios, mi familia y todo el público que me apoya; me encanta escribirle a todas las emociones y eso es lo que encontraran siempre en mis canciones, que también son una herramienta donde podrán sentirse identificados ante cualquier situación.

En estos momentos, le estoy apostando a una fusión de sonidos vanguardistas con líricas significativas, las cuales han ido dejando sensaciones agradables al público y, que a su vez, me abren las puertas para ser invitado a conciertos de mayor visibilidad, escalando mi música a nivel nacional e internacional en países como México y Argentina.

¿Qué lo llevo a escoger la música cómo su profesión?

Pasión, el sentimiento que me despierta poder conectar con el público a través de las canciones y vivencias que he tenido. Es un sentimiento indescriptible que va más allá de lo convencional y que me recarga día a día para seguir trabajando y brindarles lo mejor de mí.

¿Cómo ha sido para usted mantenerse en contacto con sus seguidores? ¿Ha sido difícil adentrarse al mundo musical?

Más que seguidores, para mí, son amigos con los cuales puedo expresarme libremente a través de mis canciones. Me encanta estar en contacto con ellos en redes sociales y en mis conciertos, porque de esta manera puedo conocerlos un poco más.

Como todo negocio, al principio es difícil y debes dedicarle mucho tiempo, dinero y esfuerzo para que se den las cosas, pero cuando haces un trabajo desde el corazón y con mucho esmero, poco a poco comienzas a ver los resultados económicos y a ganarte el corazón del público que es lo más importante, lo que verdaderamente me hace vibrar.

¿Cómo surge su último sencillo, “Bailemos”?

“Bailemos” es una canción inspirada en esas sensaciones que emergen bajo la clandestinidad de la noche, las luces, el intercambio de miradas y movimientos sensuales que nos llevan al éxtasis de querer conocer a la otra persona.

Es un tema que mezcla el dembow alegre del reguetón junto con letras picaronas, que buscan cortejar a la pareja a través del baile, con el fin de dejarse llevar por el ritmo y disfrutar del momento.

El video musical fue rodado en Bogotá, ya que nos da un ambiente urbano, el cual mezcla rumba, pirotecnia y un ambiente de diversión ideal para prender la fiesta y gozar a ritmo de la canción.

¿Qué le recomendaría a aquellos artistas que están comenzando con su carrera?

Deben prepararse, trabajar muy fuerte y creer en su talento. Aunque en ocasiones las cosas se ponen difíciles, no desfallezcan ni dejen de creer en ustedes, para Dios no hay nada imposible, lo importante es que tengan un objetivo claro y día a día trabajen por él.

¿Qué será lo próximo que conozca el público de Marow?

Me encuentro preparando música, conciertos y también tenemos en mente el próximo lanzamiento. Estoy terminando de grabar algunos temas que faltan para el próximo álbum que podría salir en 2023.