Baum Festival 2024: line up completo, boletería y más

Baum Festival será el 24 y 25 de mayo y se celebrará en Corferias.

Baum Festival, el evento que congrega a los amantes de los ritmos electrónicos, anunció el cartel oficial para su octava edición, que se celebrará el próximo 24 y 25 de mayo en Corferias. En enero de este año, ya se había revelado el nombre de algunos de los artistas invitados, pero este 12 de marzo se completó la lista de djs que sonorizaran el que ha sido catalogado como el rave más grande Colombia.

Los sonidos más rápidos, progresivos y melódicos, el techno, el euro dance, el house y el techouse serán los protagonistas en esta versión del Baum Festival, un evento organizado por Páramo Presenta y Baum. Deadmau5, Paul Kalkbrenner, Miss Monique, Ben Böhmer, Lilly Palmer, Jeff Mills, Ellen Allien, Nico Moreno, Kink y Paco Osuna, encabezan la edición 2024.

El festival también será un encuentro entre los nuevos talentos como Abstract Division, Clara Cuvé, Mahmut Orhan, MCR-T y Karah quienes compartirán escenarios con los clásicos de Víctor Ruiz, Boy Noise y Ex Cup. Asimismo, la vanguardia hará presencia con los decks de Julian Muller, Bad Boombox, Ameme, Seth Troxler, Ben Sterling, Mahony, Late Replies y Cruz.

Los sets más melódicos y progresivos estarán a cargo de Argy, Hozho y Fideles, mientras que I Hate Models, Patrick Mason, Chippy Nonstop y Lee Ann Roberts traerán los ritmos del hardstyle.

Por su parte, algunos de los artistas nacionales invitados son Gio Colonna, Common Poetry, Noise Mafia y Funk Tribu, una promesa nacional que con tan solo 23 años ha conquistado distintos espacios de Europa, continente en la que actualmente reside. Con canciones como Phonky Tribu, All Of It y Under The Moon se ha posicionado como una de las propuestas más interesantes, mezclando trance, phonk, acid y eurodance.

Aquí el cartel completo:

Boletas Baum Festival 2024

Con este anuncio también se liberan las entradas de preventa exclusivas para clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popuar y AV Villas) y billetera digital “dale!”, desde el 12 de marzo hasta el 14 de marzo a las 8:59 a.m., momento en el que se habilitara la venta a todos los medios de pago. Para adquirir su boleta, ingrese a https://www.eticket.co/ .

Sobre el Baum Festival

El inicio de este festival es reciente, pero se ha consolidado en estos años de trayectoria. Inició en el 2015 como uno de los ‘raves’ memorables en la historia de festivales de electrónica en el país, que tuvo como invitados a artistas de culto como Dubfire, MNKYBSNSS, Danny Tenaglia, Paul Ritch, Boris Brejcha y otros más que se presentaron el Multiparque, ubicado en la localidad de Usaquén, con cerca de 6 mil asistentes que en su mayoría venían del club technero homónimo, ubicado en La Perseverancia y que cerró sus puertas en el 2020.

“Desde el 2018, además, Baum ha invitado sellos y colectivos locales que llevan sonidos emergentes y visiones artísticas que no suelen tener visibilidad en las escenas nacionales: Unterbog, Nótt, Sensor e Insurgentes han hecho parte de la avanzada alternativa del Festival”, asegura el evento. En la última edición, la séptima, la cifra de la primera versión se multiplicó a 45 mil asistentes con la presentación de más de 60 djs locales, nacionales, internaciones y alternativos.

