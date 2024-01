Baum Festival 2024: preventa de boletas y artistas invitados

El festival de electrónica más grande del país vuelve a la capital con dj's de talla internacional. Foto: Cortesía

Ya llegó la octava edición del Baum Festival y con él, la revelación del cartel de los artistas que acompañarán este evento. El próximo 24 y 25 de mayo en Corferias, Bogotá será testigo del festival de electrónica más grande del país sonorizado por dj’s como Paul Kalkbrenner, Ben Böhmer, Paco Osuna, I Hate Models, Lilly Palmer, KINK, Argy, Clara Cuvé, Miss Monique, Funk Tribu, Mahmut Orhan, Patrick Mason y más.

Leer más: Cami Vásquez: el rostro de una nueva generación musical

Boletas Baum Festival 2024

Con este anuncio también se liberan las entradas de preventa exclusivas para clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popuar y AV Villas) y billetera digital “dale!”, desde el viernes 19 de enero hasta el lunes 22 de enero a las 8:59 a.m., momento en el que se habilitara la venta a todos los medios de pago. Para adquirir su boleta, ingrese a https://www.eticket.co/ .

Este evento busca celebrar el house, el progressive, el tech-house y el techno, diferentes subgéneros que engloba la música electrónica. Junto a las presentaciones de DJ sets y live sets, habrá shows de luces sincronizados en cada uno de los escenarios. Se espera que para esta versión asistan 50 mil personas.

Más sobre Entretenimiento Freedom Festival en Medellín anuncia nuevo stage, Djs, Vjs y agenda académica El festival, que se realizará en los primeros días de febrero, espera reunir cerca de 20 mil amantes de la electrónica. Leer más Freedom Festival en Medellín anuncia nuevo stage, Djs, Vjs y agenda académica Tomorrowland debutará en Colombia con su nuevo escenario ‘CORE’ Desde el próximo martes 6 de febrero estarán habilitadas las inscripciones para acceder a la preventa del evento de electrónica. Conozca los precios y más detalles. Leer más Tomorrowland debutará en Colombia con su nuevo escenario ‘CORE’

Line up Baum Festival 2024

Representando al país se encuentran Nico Moreno, Honey Vergony y Funk Tribu. Este último, una promesa nacional que con tan solo 23 años ha conquistado distintos espacios de Berlín, ciudad en la que actualmente reside. Con canciones como Phonky Tribu, All Of It y Under The Moon se ha posicionado como una de las propuestas más interesantes, mezclando trance, phonk, acid y eurodance.

Leer más: Channel Tres, el artista que se suma al show de Disclosure en Bogotá

Los artistas internacionales no pasan desapercibidos y es que Paul Kalkbrenner, Ben Böhmer, Hozho, Lee Ann Roberts, Ketting, Nossia y Zombies in Miami, prometen brindar un show de alta calidad. Además, algunos otros han estado en Colombia antes, como Gio Colonna y I Hate Models, quienes ya cuentan con un público fiel en el país.

A pesar de que aún no se han confirmado todos los artistas que componen los 50 actos musicales, las expectativas quedaron muy altas con la primera fase del anuncio. Si desea asistir al festival, recuerde que los precios para esta primera etapa oscilen entre $352.000,00 y $2.238.000,00.