“Bipolar”, así suena el nuevo sencillo de Juan Palau

Después su gira por España, donde se presentó en Islas Canarias y su visita a México donde continuó promocionando su éxito al lado de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey “Amor ingrato”, el artista colombiano Juan Palau estrena “Bipolar”, una canción que le canta a los círculos viciosos en las relaciones sentimentales.

“La canción habla de un amor bipolar, que un día están bien y al otro día no, los que te buscan cuando quieren y cuando no, simplemente te dejan, pero al final uno siempre termina cayendo y continua con esa relación tóxica que no avanza, pero tampoco acaba”, comenta el artista sobre la letra de este tema.

La producción audiovisual fue filmada en Ciudad de México por John Araque y Mario Medina de Caravana, plasma el estado emocional de una persona que debido a la inestabilidad sentimental que vive, deambula sin rumbo fijo, en medio de un estilo street, que se convierte en el epicentro para buscar la tranquilidad y determinación en su relación.

Actualmente el también actor, se encuentra de gira por Colombia, donde se presentará en la clausura del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2022 en el estadio Pascual Guerrero en Cali, el Día de la Juventud en la ciudad de Firavitoba y en Zipaquira.

El intérprete de “Amor ingrato” y “Bipolar” se prepara para presentarse en el concierto de cierre de la edición 25 del Festival de Verano en Bogotá este 14 de agosto en el Parque Simón Bolívar, donde compartirá tarima con artistas como Grupo Niche, Chocquibtown, Pipe Pelaez, entre otros.