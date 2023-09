Blink-182 lanzará nuevo álbum en octubre, titulado “One More Time...”

El grupo musical Blink-182, conocido por canciones como “All The Small Things”, “I Miss You” y “What’s My Age Again”, anunciaron el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, titulado “One More Time...”. El disco será el primero que cuente con el regreso de Tom DeLonge, quien había abandonado la banda en 2015. Los demás miembros del grupo son Mark Hoppus, quien es vocalista y se encarga del bajo, y Travis Barker, quien está detrás de las percusiones. Aunque a lo largo de los años los miembros han variado, la banda actual es la mezcla más conocida.

El nuevo disco se grabó en 2022 y 2023 durante la gira de reunión del grupo, que recorrió estadios y anfiteatros de todo el mundo. La programación incluye fechas en América Latina desde marzo de 2024, donde tienen planeado venir a Colombia para el Festival Estéreo Picnic. Al inicio de su gira actual pasaron por Coachella, donde reemplazaron a Frank Ocean como cabeza de cartel para el segundo fin de semana.

La banda estadounidense actualmente se está presentando en Europa. Pasará por este continente hasta mediados de octubre, para regresar en dos fechas a su país natal. Después de esto se dirigirán a hacer conciertos en Australia y Nueva Zelanda, en febrero y marzo de 2024.

Le puede interesar: A 53 años de la muerte de Jimi Hendrix: el legado tras una fugaz carrera

Además del nuevo álbum, que se lanza el 20 de octubre, la banda estrenará el jueves 21 de septiembre una nueva canción que hará parte del disco. Conozca el nombre de las 17 canciones que hacen parte del lanzamiento:

Anthem Part 3

Dance with Me

Fell in Love

Terrified

One More Time

More Than You Know

Turn This Off!

When We Were Young

Edging

You Don’t Know What You’ve Got

Blink Wave

Bad News

Hurt (Interludio)

Turpentine

Fuck Face

Other Side