A 53 años de la muerte de Jimi Hendrix: el legado tras una fugaz carrera

El artista afroamericano, que murió a sus 27 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia del rock. Foto: Wikimedia Commons

“No estoy seguro de llegar a los 28 años. Es decir, en el momento en que piense que no tengo nada más para ofrecer musicalmente, ya no estaré en este planeta, a menos que tenga esposa e hijos; de lo contrario, no tendría ninguna razón para vivir”, dijo Jimi Hendrix en una entrevista registrada en su libro biográfico, Starting At Zero: His Own Story. Tal y como lo predijo, no pasó de los 27, pero se equivocó respecto a no poder ofrecer más musicalmente porque su álbum póstumo, que se estrenó en el año 2018, Both Sides of the Sky, reafirmó su huella en la historia del rock.

Este lunes se cumplen 53 años de la muerte de James Marshall Hendrix, más conocido con Jimi Hendrix, que falleció tras consumir nueve pastillas para dormir, más de 20 veces la dosis recomendada. Sucedió en la madrugada del 18 de septiembre de 1970, mientras se encontraba en su apartamento en el Hotel Samarkand junto a la patinadora artística Monika Dannemann, en Londres, Inglaterra. Las versiones que dio Dannemann han sido contradictorias y se rumorea de una posible participación en la muerte del guitarrista. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Como sea, Hendrix fue indudablemente un pionero del rock norteamericano, influenciando a artistas tan célebres como The Beatles.

Sin ninguna formación musical, un hogar disfuncional y una armónica que le regalaron a sus 4 años, incursionó en el mundo de la música de forma única. Desde su habilidad para tocar la guitarra con los dientes hasta sus extensos solos en los que improvisaba con su guitarra, el artista conquistó el corazón del mundo entero, logrando que el público británico lo acogiera con los brazos abiertos y que en su país lo recibieran más de cuatro mil personas en el Woodstock de 1969.

La utilización de amplificadores con distorsión, efectos en las grabaciones y el uso del pedal, fueron algunas de las características que hacían de la música de Hendrix innovadora. Sus presentaciones eran igualmente peculiares, como la del Festival Monterey, en la que prendió fuego a su guitarra:

Su desempeño en distintas bandas musicales aún es recordada, sobre todo, en su participación con la banda The Jimi Hendrix Experience, donde se destacan temas como All Along the Watchtower y Purple Haze. Paul McCartney ha homenajeado al artista en diferentes conciertos, tocando un fragmento de Foxey Lady después de Let Me Roll It, otro de sus éxitos más reconocidos.

Para muchos, uno de los mejores guitarristas que ha tenido la historia. “Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión, pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido, igual de personal que el blues con el que comenzó”, se refirió Holly George-Warren, uno de los críticos de la revista Rolling Stone, sobre Jimi.

