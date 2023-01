Boletas del Baum Festival 2023: precios, dónde comprarlas y ‘line up’

Baum Festival 2023 contará con la participación de DJ's como Adiel, Anetha, Cami Vásquez, Octave One y Perc. Foto: Cortesía: Páramo Presenta

Los bajos están a punto y más que nunca, listos para volver a retumbar en los pechos. Baum Festival 2023, en su séptima edición, reclama su lugar entre el podio de los mejores festivales de la región.

(Lea también: Jessie Reyez, desde el lado positivo del amor)

Este año, la pista es para todos y un punto de encuentro de grandes nombres del circuito global y trayendo a exponentes de las comunidades de música electrónica locales y regionales, esperando una audiencia diversa y siempre dispuesta al baile.

Este año, el festival se realizará el fin de semana del 20 y 21 de mayo en Corferias y será organizado por la promotora de conciertos Páramo Presenta.

Durante la séptima edición del festival, el ‘line up’ de artistas está conformado por Adi, Adiel, Alejandra Rosales, Alejandro Franco, Alejandro López, Áme, Amelie Lens, Anetha, Basswell, Ben Klock, Ben Sims, Cami Vásquez, Carl Craig, Cera Khin, Charlie Sparks, Colyn, DJ Holographic, DJ Tennis, Don G, Elli Acula, Emilio Mustafá, Farrago, Frecuencia, Fredyy Quiroga, Funk Tribu, Giolí & Assia, Héctor Oaks, Hernán Cayetano, Hypomania, Innellea, Insurgent, Jasss, Jesuz X, Joris Voorn, Julio García b2b Memek, Julio Victoria, Kas:st, Kevin de Vries, Kebosil, Lilly Palmer, Little D, Maya Jane Coles, Manolo Correal, Mind Against, Moritz III, Nicola Cruz, Nina fka Randy, Nina Kraviz, Octave One, Okraa, Perc, Polinne Moth, Reinier Zonneveld, Rakans, Richie Hawtin, Roman Flügel, Sánchez Jr., Sara, Sara Landry, Selva, Sonico, Sven Väth, Systemb Below, Vincent Neumann, Vintage Culture, Vitalic.

Más noticias de Música Philippe Siegenthaler y su diagnóstico de los conciertos en 2022 El empresario, que se encarga de la agenda de conciertos de Páramo Presenta, da su balance de cómo fue este año de reactivación plena de la industria del entretenimiento. Lea también Philippe Siegenthaler y su diagnóstico de los conciertos en 2022 Jeff Beck: emoción y conmoción El veterano guitarrista británico fue dueño de un virtuosismo y una explosividad capaz de expandir las fronteras del rock. Incontables intérpretes tomaron nota de su técnica y pasión para hacer de sus canciones algo memorable. Lea también Jeff Beck: emoción y conmoción

Boletería Baum Festival 2023

La preventa de la boletería está disponible para clientes de las entidades del grupo Aval a partir de este 16 de enero, la venta para público general comenzará este miércoles 18 desde las 9:00 a.m.

(Le recomendamos: Piqué aparece con un reloj Casio tras la canción de Shakira: “Es para toda la vida”)

El festival contará con tres tipos de tiquetes: Combo VIP (Early Birds): $569.000 COP + servicio $102.000 COP; Combo General (Early Birds): $345.000 COP + servicio $62.000 COP; Backstage Combo: $3′000.000 COP + servicio $536.000 COP.

Las entradas estarán disponibles en la web oficial de Entradas Amarillas.