Boletería Festival Estéreo Picnic 2023: precios y dónde comprarlas

El Festival Estéreo Picnic no ha revelado aún todos los artistas invitados para la edición de 2023, pero se ha confirmado a Blink-182 y Wu Tang Clan.

El Estéreo Picnic es uno de los festivales musicales más esperados por los melómanos gracias a su variedad de artistas reconocidos a nivel mundial. Este año se realizará en El Campo de Golf Briseño-18.

Artistas como Bomba Stereo, Calle 13, The Killers, New Order, Kings of Leon, Doja Cat, C.Tangana han hecho corear a sus fanáticos en años pasados, este año se tiene grandes expectativas ya que se van a presentar exponentes importantes del Pop-Punk y el Gagsta Rap, Blink 182 y Wu Tang Clan, respectivamente.

¡4 días que recordaremos para siempre! El Mundo Distinto que un día soñamos nos reúne bajo un cartel lleno de historia, de vida, de nuevas voces y sentimientos liberados.

Hoy lo decimos fuerte: Lxs Distintxs Somos Todxs ❤️‍🔥 @Festereopicnic_ pic.twitter.com/vTePMifnI9 — Páramo Presenta (@paramo_presenta) October 11, 2022

Precios de la Boletería Individual

Este año, Festival Estéreo Picnic, cuenta con dos localidades, General y VIP, conozca sus precios individuales:

Localidad General, Etapa 1, el precio de la boleta es de 399 mil pesos, más 72mil pesos de servicio. El aforo diario es de 2.500 personas.

Localidad General, Etapa 2, el precio de la boleta es de 489 mil pesos, más 88mil pesos de servicio. Aforo diario de 8 mil personas.

Localidad General, Etapa 3, el precio de la boleta es de 549 mil pesos, más 98 mil pesos de servicio. Aforo diario de 7 mil personas.

Localidad VIP, única etapa, el precio es de 899 mil pesos, más 160 mil pesos de servicio. Aforo diario de 1.500 personas.

Precios Boletería en combo

Si desea asistir tres días, en localidad General, el combo se encuentra en 999 mil pesos en Etapa 1 y 1.099.000 pesos en Etapa 2. El servicio es de 179 mil pesos y 196 mil pesos respectivamente.

Si desea asistir cuatro días en localidad General, el combo se encuentra en 1.199.000 pesos en Etapa 1 y 1.300.000 en Etapa 2. El servicio es de 214 mil pesos y 232 mil pesos respectivamente.

Si desea asistir tres días, en localidad VIP, el combo se encuentra en 2.149.000 pesos, con un servicio de 384 mil pesos.

Si desea asistir cuatro días, en localidad VIP, el combo se encuentra en 2.699.000 pesos, con un servicio de 482 mil pesos.

Precios de Transporte para ir al Estéreo Picnic

Festival Estéreo Picnic cuenta con un servicio de transporte, para que sus asistentes puedan llegar de manera más fácil y segura, estos son los precios: