Sus sencillos “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Just the Way You Are, “Grenade” y “Uptown Funk!” lograron ventas de más de 10 millones de copias, llevando al artista a ser el primero con este número de certificaciones.

El ganador de múltiples premios Grammy, Bruno Mars, hizo como el primer artista en recibir cinco sencillos certificados Diamante por la RIAA. Sus sencillos “That’s What I Like” y “When I Was Your Man” han recibido la certificación con ventas y reproducciones de más de 10 millones de copias y elevando sus certificaciones totales a cinco.

Le puede interesar: Bruno Mars responde a quienes lo acusaron de “apropiación cultural” en su música

Esto sigue las certificaciones Diamante de “Just the Way You Are, “Grenade” y “Uptown Funk!” (Mark Ronson). Además, “Just the Way You Are” es doce veces multiplatino, “Uptown Funk!” y “When I Was Your Man” son once veces multiplatino, y “Grenade” y “That’s What I Like” son diez veces multiplatino.

“¡Felicidades a Bruno Mars, el primer artista con cinco premios Diamond Single Awards en la historia del programa Oro y Platino de la RIAA! Este logro es un testimonio del genio creativo imparable de Bruno y el increíble conjunto que ha construido con el equipo de Atlantic Records”, dijo Mitch Glazier, presidente y director ejecutivo de la Recording Industry Association of America (RIAA).

“Lo que Bruno ha logrado es simplemente extraordinario. Se han otorgado menos de 60 premios Diamond Single Awards, ¡y Bruno ahora tiene cinco de ellos!”

El anuncio del récord es seguido por el éxito del sencillo debut de Silk Sonic “Leave the Door Open.” La canción regresa por segunda semana al # 1 en el Billboard Hot 100 y es la octava pista # 1 de Mars en el Hot 100. Entre otros éxitos #1 de Mars están “That’s What I Like,” “Just The Way You Are,” “Grenade,” “Locked Out Of Heaven,” “When I Was Your Man,” “Nothin’ On You (B.O.B)” “Uptown Funk! (Mark Ronson).”

Le puede interesar: Bruno Mars lanza “Leave The Door Open”, el anticipo de su disco con Anderson Paak

En la actualidad, asciende en las listas de reproducción en los diferentes formatos de radio en todo el mundo, “Leave the Door Open” tiene más de 702 millones de reproducciones globales y su video oficial ha alcanzado más de 222.5 millones de visitas. Silk Sonic hizo su presentación debut con “Leave The Door Open” y ofreció un tributo poderoso a Little Richard en los premios Grammy.