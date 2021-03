Bruno Mars responde a quienes lo acusaron de “apropiación cultural” en su música

El artista, quien promociona su canción “Leave The Door Open”, habló del tema en el programa de radio “The Breakfast Club”.

Bruno Mars lanzó la semana pasada la canción “Leave The Door Open”, primer anticipo del disco que tiene previsto publicar próximamente bajo la firma común de Silk Sonic junto al músico Brandon Paak, más conocido por su seudónimo de Anderson Paak.

La canción fue compuesta por sus dos intérpretes, así como por Brody Brown y por D’Mile, y fue producida por este último junto a Mars.

Para promocionar “Leave The Door Open”, Bruno Mars acudió al programa de radio “The Breakfast Club”, en donde abordó la polémica que lo rodea por, supuestamente, ser un “ladrón cultural” y apropiarse de la cultura afro.

“Yo diría que no hay una entrevista, no se puede encontrar una entrevista en la que no estoy hablando de artistas que me han precedido (…) La única razón por la que estoy aquí es por James Brown, Prince, Michael (Jackson), esa es la única razón por la que estoy aquí”, dijo el músico, cuya madre es de Hawái y su padre es de Puerto Rico.

Charlamagne Tha God, presentador de “The Breakfast Club” le preguntó al músico si los reclamos le afectan, y respondió que, si bien es cierto que no se otorga suficiente mérito a los artistas afrodescendientes, él defiende el hecho de inspirarse en su legado artístico.

“Leave The Door Open” es el primer sencillo de “An Evening With Silk Sonic”, álbum que, aún sin fecha oficial de salida más allá de que verá la luz este 2021 y que incluye también la participación de Bootsy Collins.

Con este lanzamiento Bruno Mars regresará de esta forma al mercado discográfico cinco años después de “24K Magic” (2016), que lo convirtió en el gran triunfador de los Grammy de ese año al hacerse con seis gramófonos dorados, entre ellos el de mejor álbum.

Desde que iniciara su carrera con “Doo-Wops & Hooligans” (2010), al que siguió “Unorthodox Jukebox” (2012), Bruno Mars se ha convertido en una de las grandes figuras actuales de la música internacional, con giras por estadios y ventas superiores a los 130 millones de copias en todo el mundo.

