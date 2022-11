“Caídas”, el álbum debut de Lapelúda que hace frente a heridas del pasado

"Caídas" es el álbum debut de Sofía Le Quéré-Galvis, Lapelúda, y cuenta cómo fue su proceso al vivir y sanar un proceso traumático. Foto: Cortesía: Archivo personal Lapelúda

El arte es una forma de expresión que los seres humanos usan para transmitir, ya sea a partir de palabras, melodías o incluso imágenes, algún sentimiento o plasmar alguna vivencia que difícilmente pueden sacar de la mente.

En muchas ocasiones se relaciona el arte con desamores, tristezas, alegrías y calma; coqueteo, romance y pasión también se pueden ver reflejados y en la música están presentes popularmente.

(Lea también: En fotos: Ricky Martín y un concierto inolvidable en Bogotá)

El arte también es una plataforma de escape y en algunos casos, de sanación, para personas que viven sucesos que marcan su vida y necesitan plasmarlos para hacerlos más llevaderos.

Eso pasó con Sofía Le Quéré-Galvis, conocida en sus redes sociales como Lapelúda. Una joven cantante canadiense con ascendencia colombiana y que hoy está presentando su álbum debut, “Caídas”.

Este disco fusiona elementos del indie pop, folk y jazz, los cuales son usados para darle vida a esta obra que busca llevar a los oyentes a través de un viaje de exploración de historias de vida que relatan los diferentes choques postraumáticos sufridos tras una violencia sexual.

A partir de la arteterapia, “las expresiones artísticas son usadas como herramientas para tratar y abordar alteraciones emocionales y experiencias traumáticas”, así es como lo describe la psicóloga clínica Paola Lora, quién señala además que la música en algunos casos ayuda a “sublimar el dolor”.

(Le puede interesar: Klangkarussell, un dúo electrónico imparable)

En efecto, escribir melodías y canciones fueron el canal de salida para Sofía, quién comenzó a escribir sobre su ataque paralelamente mientras estaba sucediendo. “Era deconstruir los choques postraumáticos en el momento en el que los estaba viviendo, analizarlos, escribirlos y conceptualizarlos, así que era todo un revuelto al inicio”.

Con ayuda de algunos amigos, Lapelúda comenzó su proceso de catarsis aprendiendo a tocar la guitarra, ya que solo tenía conocimientos del piano y el violín, los cuáles aprendió a manejar cuando era una niña. Tomó clases de canto en su escuela en Montreal y al graduarse empezó “a escribir estas canciones que son testimonio de mi realidad y que en ocasiones resultó muy complejo volver a hablar de ello, pero era algo necesario para expresarme y para ser honesta conmigo misma”, señala la artista.

Además de la música, la naturaleza fue el refugio de Sofía durante su proceso de sanación y así también lo plasmo en el arte conceptual de “Caídas”, donde el video musical de su sencillo “Hermanes”, se desarrolla en un bosque: “en los momentos en los que sentía más ansiedad durante la cuarentena, el bosque era mi refugio, me sentía segura y fuera de un estado de alerta”, agregando también que ante la constante destrucción que hay en el ambiente, esto también le hizo ver que todo es un ciclo que se va transformando.

No es sencillo abrir el corazón ante una sociedad que ha sido escéptica frente a esta problemática de la cultura de la violencia física y sexual que ha afectado, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a más de 700 millones de mujeres en el mundo, para 2021. Tres de cada cuatro mujeres.

(Lea también: Rock al Parque 2022: estas son las deidades detrás de los carteles del festival)

Con el corazón en la mano, Sofía Le Quéré-Galvis decide emprender este proyecto en el cual muestra su lado más vulnerable para abrir un espacio de conversación sobre la cultura de la violación, “si podemos, hablemos de eso. Es importante brindar un soporte”.

Con el apoyo de su familia, sus músicos y sus compañeros, el proyecto que inicialmente iba a ser una canción, paso a ser un EP y finalmente se convierte en este álbum que Lapelúda presenta hoy.

“Una de las canciones más difíciles para mi es “Sofa Blanc”, esta es la que describe el trauma y también sentía incertidumbre con ella porque era pensar, cómo presento mi experiencia sin caer en la revictimización o que las personas interpreten algo que no es y hace tiempo decidí que aquello del qué dirán, no me pertenece”, asegura la artista sobre cuál fue la canción más compleja de componer.

Con este álbum, Lapelúda busca brindar un espacio para aquellas victimas que han tenido que vivir una situación similar a la cantante. “Decidí esforzarme a presentar mi trauma porque hay gente que todavía no quiere escuchar y también son personas que nunca han estado cerca de esta versión de los hechos”.