Klangkarussell, un dúo electrónico imparable

El dúo de música electrónica Klangkarussell, conformado por Tobias Rieser y Adrian Held, regresa con todo el poder de sus sonidos. Este grupo austriaco que se caracteriza por sus sonidos asociados al deep house llega a Colombia de la mano de la primera edición de Haptic, un evento con una revolucionaria propuesta que combina la experiencia sensorial con ritmos electrónicos de artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Klangkarussell ha sido reconocido a lo largo del tiempo por sus producciones, que tienen una gran calidad musical y audiovisual. Una de sus canciones más sonadas en el mundo es “Sonnetanz”, que logró ocupar los primeros puestos de las listas más importantes en Austria, Bélgica y Francia, en su lanzamiento en 2012.

Este encuentro musical que promete revolucionar el imaginario, alrededor de los espectáculos musicales que hay en nuestro país, al usar tecnología para combinar lo visible y lo sensorial en un mismo espacio, estará a cargo de la productora de eventos que lanza su marca Haptic, conformada por un equipo de profesionales que llevan unos cinco años creando eventos musicales, gestionando más de 26 artistas internacionales, más de 200 nacionales y más de 10 meses desarrollando este nuevo proyecto, que inicia con la gran fiesta de lanzamiento el próximo 26 de noviembre.

En entrevista con El Espectador, Tobias habló sobre la evolución de Klangkarussell, su trabajo durante la pandemia y la puesta en escena que tienen pensada para su presentación en el Haptic, que se realizará en el kilómetro 7 vía Bogotá-Suba-Cota, que contará con la presencia de otros artistas como Julio Victoria, Mystery Affair y Mnkybsnss, entre otros.

¿Nota alguna diferencia entre el público de Latinoamérica y el del resto del mundo?

Creo que la energía es diferente. En Colombia no necesitan beber tanto para salir de su zona de confort, ¿sabes? Son más abiertos. También siento que en Latinoamérica nos reciben con mucho cariño. Recuerdo sobre todo a Bogotá en nuestro primer show, fue alucinante... Fue en Theatron y solo pude venir yo aquella vez. Quedé absolutamente sorprendido, no esperaba que la gente nos quisiera tanto allí. Fue una gran experiencia para mí.

¿Qué artistas los influenciaron al comienzo de su carrera?

Bueno, Adrian y yo escuchamos música desde siempre, Adrian comenzó con clases desde los 12 años, de drum n bass y escuchaba mucha música soul; de hecho, él enseñó drum n bass. Adrian produce realmente cualquier género que él quiera. Mi caso es un poco diferente, mi estilo de producción es más alineado con lo que nosotros producimos. Hablando de influencias, creo que tiene que ver con todo, donde creces, de los que te rodeas, tu familia. Ambos venimos de una familia de músicos y artistas. Su padre tenía una banda, al igual que el mío… creo que es todo el conjunto. No tenemos un único artista que admiramos, más bien reconocemos que hay tantos grandes artistas y podemos escuchar mucha música que nos gusta e inspira.

¿Han trabajado con algún artista colombiano?

Desafortunadamente no, pero alguna vez estuvimos donde unos amigos en Medellín y uno de ellos trabaja con un artista de reguetón muy popular. De hecho, me gusta el reguetón. Aquella vez incluso hablamos de poder hacer algo con algún artista colombiano de electrónica o pop, pero aún no hemos concretado nada. Nos encantaría poder hacerlo. Hay excelentes cantantes en Colombia, y poder combinar estas voces con Klangkarussell sería interesante. Lo hablamos brevemente, ya veremos qué pasa.

Hablemos de la pandemia. Por supuesto, los afectó bastante. ¿A qué se dedicaron durante el confinamiento?

Adrian se convirtió en papá en la pandemia, así que él tenía bastante por hacer, estaba muy ocupado con el bebé y yo me estaba mudando a Viena. Obviamente perdimos los shows que teníamos programados y no fue nada divertido tener que estar en casa encerrados todo el tiempo. El lado positivo fue poder descansar, ya que hemos estado en tures por los últimos 10 años… es bastante agotador estar viajando todo el tiempo. Creo que solo tuvimos que aceptarlo y esperar que pasara… ahora todos estamos felices de nuevo, y felices de que la gente pueda volver a nuestros eventos.

¿Vamos a escuchar algo nuevo de Klangkarussell el 26 de noviembre en Haptic?

De la nueva música que hemos publicado recientemente, pondremos algunas canciones, tal vez “Ghostkeeper” o “Plastic”, pero de las nuevas tenemos solo ideas y música sin terminar. Será el otro año, cuando nos sentemos a trabajar y terminar estos proyectos. Tenemos cosas nuevas, pero no están terminadas al 100 %.

¿Qué ha sido lo más desafiante y lo más satisfactorio en su carrera?

Lo más desafiante, personalmente es viajar. Para mí es muy difícil sentarme por horas en aviones. Adrian siempre duerme, yo nunca he podido. De verdad que no me gusta, pero de alguna manera lo soporto. Lo más satisfactorio es cuando la gente enloquece con nuestra música, y sientes la energía del público; el hecho de que ellos estén ahí para vernos siempre es maravilloso. Los fans lo son todo, ¿sabes? Si no tienes a los fans no tienes nada. Lo mejor son nuestros fans, honestamente.

¿Tiene algún consejo para productores de música electrónica emergentes y jóvenes artistas que están leyendo este articulo?

Creo que lo más importante es la imaginación. Si imaginas lo que quieres en tu vida llegarás allí. Si la gente te dice que no puedes hacerlo, están hablando mierda. Se trata de tu mentalidad. Si quieres lograrlo así lo harás. Creo que cualquiera puede hacerlo. Soy muy honesto al decir esto, creo que todos pueden lograrlo, es cuestión de imaginación, que tanto lo deseas y si eres apasionado.