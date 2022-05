Camila Cabello presentó el video de “Hasta Los Dientes”, junto a María Becerra

María Becerra y Camila Cabello interpretan "Hasta Los Dientes". Foto: Cortesía: Sony Music

La cantante y compositora Camila Cabello, tres veces nominada al premio Grammy, comparte el video musical cinematográfico de su nuevo sencillo “Hasta Los Dientes”, en el que participa María Becerra. Esta canción hizo su estreno con una transmisión global en MTV Live, MTVU y en la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

“Hasta Los Dientes” se destaca como el más reciente sencillo del aclamado tercer álbum de larga duración de la artista, que se titula “Familia” y que, a través de Epic Records, está disponible en todas las plataformas.

Camila Cabello, Maria Becerra - Hasta Los Dientes (Official Music Video)

Después de su estreno, YouTube organizó un afterparty con Camila Cabello y la estrella argentina María Becerra. Las afterparties de YouTube Premium son transmisiones en vivo exclusivas con músicos. Son una oportunidad para que los miembros de YouTube Premium y YouTube Music Premium participen en tiempo real con sus artistas favoritos que alojan una transmisión de video y un chat en vivo.

Una vez más, Camila Cabello dio a conocer una propuesta visual sorprendente a la par con su reputación de narración multidimensional. La canción une a estas dos propuestas en un solo tema por primera vez, fusionando múltiples culturas, estilos y sabores.

A su llegada, el álbum “Familia” debutó en el Top 10 del Billboard Top 200, marcando su tercer lanzamiento consecutivo en el Top 10. Tan pronto se conoció el material, se ganó el elogio unánime de los líderes de opinión como su obra más aclamada hasta el momento.

Cabello, inicialmente preparó el escenario para el álbum con “Bam Bam” (feat. Ed Sheeran). La canción ha acumulado más de 300 millones de ‘streams’ totales y 57 millones de visitas en YouTube. Incluso, la artista ofreció una interpretación especial del sencillo en “The Late Late Show con James Corden”.

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Celebrando el lanzamiento del disco, la artista encabezó el concierto “Familia: Welcome to the Family” en su canal de TikTok. Fue tendencia en toda la plataforma e incluyó sus primeras interpretaciones de música del disco. Camila Cabello atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción resaltado por una coreografía destacada, un diseño de escenografía sorprendentes y vistosos trajes.

Llegando en conjunto con el álbum, “Bam Bam” y “PsychoFreak” son canciones lúdicas personalizadas en el nuevo juego de música móvil de más rápido crecimiento del mundo, Beatstar. Esta asociación exclusiva anuncia la llegada de “Familia” con la comunidad obsesionada con la música del juego de 24 millones de personas.

Camila Cabello - psychofreak (Official Music Video) ft. WILLOW

De principio a fin, “Familia” se destaca como el trabajo más personal, apasionado y poderoso publicado por Camila Cabello.