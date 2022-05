Rolling Stones lanzan “Live At The El Mocambo”, la evidencia de sus shows secretos

Contra todo pronóstico, la banda Rolling Stones produjo dos noches de música emocionante de la que todavía hablan en Toronto. Foto: Helmut Newton

Un evento legendario en los 60 años de historia de los Rolling Stones se lanzó en su totalidad el viernes 13 de mayo, a través de Universal Music.

Se trata de “Live At The El Mocambo”, la primera aparición oficial de los dos famosos conciertos secretos del grupo en el club de Toronto con capacidad para 300 personas en marzo de 1977.

El álbum está disponible en CD doble, vinilo negro de 4 LP, vinilo de neón de 4 LP y digitalmente. Presenta el set completo de los Stones del show del 5 de marzo de 1977, además de tres temas extra del concierto del 4 de marzo, recién mezclados por Bob Clearmountain.

Solo cuatro de las actuaciones llegaron al álbum “Love You Live” que siguió en septiembre de 1977, que estuvo dominado por pistas capturadas en las giras de la banda de 1975 y 1976, y nunca se había escuchado el conjunto completo.

Mientras los Rolling Stones se preparan para las celebraciones de su 60 aniversario, “Live At The El Mocambo” ya está disponible en diversas plataformas.

Cuando los Stones subieron al escenario de “El Mo”, como se le conoce popularmente, un elemento fijo de la escena musical de Toronto desde la década de 1940, el punk y la música disco aparecían a la vista, supuestamente listos para despedir a una banda que ya había estado en la cima de su juego durante 15 años. Durante dos noches, en un espacio íntimo en una de sus ciudades favoritas, hicieron que ese pronóstico pareciera poco lógico.

Los conciertos se hicieron realidad después de que El Mocambo fuera identificado como el hogar potencial para un show secreto. Se organizó un concurso de radio en el que el premio eran entradas para ver a los héroes del rock canadiense April Wine, apoyados por una banda desconocida llamada The Cockroaches. Adivinen quiénes resultaron ser...

En las noches, naturalmente, April Wine era el acto de apertura, y así fue como los Stones hicieron retroceder los años a la encarnación estimulante del club en sus inicios. Contra todo pronóstico, la banda produjo dos noches de música emocionante de la que todavía hablan en Toronto y en la leyenda de los Rolling Stones, hasta la actualidad.

Fue una lista de canciones para todas las temporadas, desde “Mannish Boy” de Muddy Waters y “Crackin’ Up” de Bo Diddley hasta temas básicos como “Let’s Spend The Night Together”, “It’s Only Rock ‘N’ Roll” y “Tumbling Dice”, y de vuelta al blues con “Worried Life Blues” de Big Maceo y “Little Red Rooster” de Willie Dixon.

Hubo el debut en vivo de “Worried About You”, que no se escuchó en estudio hasta Tattoo You de 1981, y más momentos destacados de “Honky Tonk Women” a “Hot Stuff”. Cuarenta y cinco años después, este es un viaje de regreso a la intensidad del Crawdaddy Club en los primeros días de los Stones, revisitado por la mejor banda de rock ‘n’ roll del mundo.

TRACKLIST

1. Honky Tonk Women (Live at the El Mocambo 1977)

2. All Down The Line (Live at the El Mocambo 1977)

3. Hand Of Fate (Live at the El Mocambo 1977)

4. Route 66 (Live at the El Mocambo 1977)

5. Fool To Cry (Live at the El Mocambo 1977)

6. Crazy Mama (Live at the El Mocambo 1977)

7. Mannish Boy (Live at the El Mocambo 1977)

8. Crackin’ Up (Live at the El Mocambo 1977)

9. Dance Little Sister (Live at the El Mocambo 1977)

10. Around And Around (Live at the El Mocambo 1977)

11. Tumbling Dice (Live at the El Mocambo 1977)

12. Hot Stuff (Live at the El Mocambo 1977)

13. Star Star (Live at the El Mocambo 1977)

14. Let’s Spend The Night Together (Live at the El Mocambo 1977)

15. Worried Life Blues (Live at the El Mocambo 1977)

16. Little Red Rooster (Live at the El Mocambo 1977)

17. It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) (Live at the El Mocambo 1977)

18. Rip This Joint (Live at the El Mocambo 1977)

19. Brown Sugar (Live at the El Mocambo 1977)

20. Jumpin’ Jack Flash (Live at the El Mocambo 1977)

21. Melody (Live at the El Mocambo 1977)

22. Luxury (Live at the El Mocambo 1977)

23. Worried About You (Live at the El Mocambo 1977)