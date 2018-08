Canciones que han logrado récord Guinness se recopilan en lista de reproducción

"The Year in Pop" presenta a los artistas que por algún motivo han batido un récord en 2019: desde sus seguidores en Twitter hasta las ventas de álbum, las páginas del libro Guinness celebran los éxitos de la música del año.

"Despacito", "Shape of you", "Ginza", "Chantaje", "Hymn for the weekend", "Soty of my life" o "Flames" son algunas de las canciones que recopila la lista de reproducción "The Year in Pop", que incluye las canciones del año que han batido récords y que hacen parte de la edición del libro de Guinness World Records 2019. (Le puede interesar: Top 10 de las canciones que todos eligen para tener sexo, según Spotify).

Daddy Yankee, Luis Fonsi, Shakira, J Balvin y Maluma son los representantes latinos de este playlist en el que también participan Adele, One Direction, Drake, Coldplay, Selena Gomez, David Guetta y Sia, por nombrar algunos.

Justin Bieber, Taylor Swift, BTS y Ed Sheeran encabezan la lista de los artistas que lograron entrar al libro de Guinness World Records 2019 (GWR), razón por la cual la organización creó una lista de reproducción en Spotify en la que usuarios tienen la posibilidad de escuchar las canciones del año en el mundo de los récords. (Le recomendamos leer: Las canciones que escuchan las 100 personas más influyentes en el mundo).

Disponible a partir de octubre próximo, la edición Guinness World Records presenta una selección de logros de las celebridades más grandes del mundo y de los íconos de la cultura pop, abarcando música, televisión, cine y más.

Este 2019, Justin Bieber entra nuevamente libro de los récords, esta vez gracias a Luis Fonsi y Daddy Yankee, pues "Despacito" obtiene el título de récord para la canción más vista online en el mundo, marcando el título de GWR número 21 del artista canadiense. (Archivo: El gusto musical de los colombianos en 2017).

Ed Sheeran y Taylor Swift también entraron al top del libro con una impresionante lista de cuatro títulos nuevos, mientras el fenómeno K-pop BTS hace su debut en GWR.

¿Quién logró qué récord?

• Canción más vista online del mundo – (4.6 billones) GWR "Despacito (remezcla)" por Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.

• Canción más vendida online en el mundo (en el último año) – (26.6 millones) Ed Sheeran con "Shape of You".

• Canción con más semanas en la lista de éxitos en los Estados Unidos – (33 semanas) Ed Sheeran con "Shape of You".

• Canción más escuchada en Spotify– (1,655,258,694) Ed Sheeran con "Shape of You".

• Álbum más vendido en el mundo (2018) – (6.1 millones) Ed Sheeran "Divide".

• Canción más vista del ano para una cantante (femenina) – (84.4 millones) Taylor Swift con "Look What You Made Me Do".

• Video más visto online en 24 horas– (43.2 millones) Taylor Swift con "Look What You Made Me Do".

• Canción más escuchada en Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento– (8 millones) Taylor Swift con "Look What You Made Me Do".

• Video más visto en VEVO en 24 horas– (39 millones) Taylor Swift con "Look What You Made Me Do".

• Video de música del grupo de K-pop más visto online en 24 horas – (21 millones) "DNA" por BTS.

• Cuenta de Twitter con la mayor cantidad de retweets (promedio diario) – BTS registró 330,624 interacciones en Twitter, superando Harry Styles, quien había logrado 147,653 interacciones en la misma fecha.

• Mayor cantidad de Premios Grammy Latinos ganados por una mujer– Shakira ganó su premio número 11 en la edición 18 de los Premios Grammy Latinos del año, llevándose a casa el Best Contemporary Pop Vocal Album para su álbum "El Dorado".

• Cantante con más semanas en las listas de éxitos latinos en los Estados Unidos – 22 semanas por J Balvin con "Ginza".

• Cantante con más semanas consecutivas en la lista de éxitos de los Estados Unidos (varias canciones)– Drake con un total de 431 semanas – ocho años y 88 días – en los Billboard Hot 100.

• Banda con más ingresos anuales (en el último año)– Coldplay hizo $88 millones.

• Más décadas con una canción en el top 20 de las listas de éxitos de música country de los Estados Unidos– Dolly Parton obtuvo su entrada 107a para su versión de "Jolene" lanzado en el quinteto a capela, Pentatonix.

• Más semanas en la lista de éxitos de sencillos (en el último año) – (87) "Radioactive" por Imagine Dragons.

• Más seguidores en Instagram– (120,135,089 seguidores) Selena Gómez.

• Primera persona en alcanzar 100 millones de seguidores en Instagram – Selena Gómez.

• Más seguidores en Instagram para un grupo musical– (17,229,071 seguidores) One Direction.

• Más seguidores en Twitter para un DJ– (22,205,936 seguidores) David Guetta.

• Primer usuario en alcanzar 100 millones de seguidores en Twitter – Katy Perry.

• Grupo musical con más vistas en un canal de YouTube– (9,035,970,802 vistas) - Maroon 5.

• Video más rápido en alcanzar 1 billón de vistas– Adele con "Hello".

• Usuario más popular en Snapchat (música)– Snoop Dogg "@snoopdogg213".

• Más nominaciones en los Premios Tony para un musical– "Hamilton" con 16 nominaciones.

• Más nominaciones de Premios Grammy para una artista femenina– Beyoncé recibió su nominación de Grammy 63ª.

• Cantautor con más entradas en las listas de éxitos británicas– Sir Paul McCartney escribió y co- escribió 192 canciones, encabezando las listas de éxitos musicales del Reino Unido.



Récords verificados a partir de mayo de 2018

Los capítulos del libro de Guinness World Records 2019 también incluyen temáticas sobre el Universo, el planeta Tierra, ciencia, redes sociales, películas, deportes y la más reciente incorporación de Intenta Esto en Casa, así como los últimos recordistas de las categorías clásicas de GWR- Cuerpo Humano, Objetos Gigantes y Colecciones. La publicación estará a la venta a partir del 11 de octubre de 2018.