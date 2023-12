Carl Cox en Colombia: boletas, fechas, ciudades y más

El disc-jockey y productor británico Carl Cox estará en Cali y en Bogotá en 2024. Foto: Instagram Carl Cox

El próximo año regresa a Colombia Carl Cox, el disc-jockey y productor británico que se ha convertido en un defensor del techno, un embajador musical y veterano del acid house, un pionero de la electrónica bailable y el propietario de Intec Digital, uno de los sellos discográfico más destacados de la industria.

Carl, nacido en Oldham, Reino Unido, el 29 de julio de 1962. Cuenta con cuatro álbumes y más de 20 sencillos que le han servido para convertirse en una leyenda y ser nombrado como el dj número 1 de la escena para muchos especialistas, como la publicación Dj Mag.

Tras ofrecer un show en tres ciudades de Colombia en 2009, el británico vuelve a territorio nacional con un espectáculo que muestra su avance y renovación en la producción. Carl Cox ha ingresado a un nuevo capítulo en su carrera al realizar innovadoras actuaciones en vivo impulsadas por máquinas como parte de sus sets, que se podrán disfrutar en 2024 en Bogotá y Cali.

Fechas de Carl Cox en Colombia

El 29 de febrero de 2024, el Dj se presentará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y al día siguiente, el 1 de marzo, aterrizará en Bogotá para mostrar su nuevo espectáculo Hybrid en el Coliseo Medplus. En ambas ciudades el concierto será organizado por Baum y Analog.

“Aún siento la obligación de salir y mostrar a la gente por qué sigo haciendo esto”, dice Carl. “Ahora estoy saliendo de los límites como DJ y entrando en el ámbito de un artista electrónico que se presenta en vivo. Con la música electrónica creada en vivo, no hay límites y eso es lo que me encanta. Puede ser tan suave como desees, o tan fuerte como un clavo, o tan extraño y maravilloso como desees. La experiencia híbrida mezcla mi DJing con la música de otras personas junto con mi propia música, y luego la otra dimensión de eso es tocar música electrónica en vivo y crear nueva música al mismo tiempo”, comenta el artista inglés que revolucionó la industria con el mítico Acid Tracks de Phuture en 1987.

Boletas de Carl Cox en Bogotá

Si usted desea asistir al evento en Bogotá, que tendrá lugar el 1 de marzo, puede adquirir sus boletas a través de TaquillaLive.com. Si usted es cliente de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale!, desde este viernes 22 diciembre a las 9:00 a.m. al martes 26 de diciembre a las 8:59 a.m. podrá conseguir las entradas en preventa exclusiva.

Los organizadores anunciaron que la boletería de la primera etapa ya se agotó en Bogotá. A continuación, los precios de las etapas 2 y 3:

Platea - Etapa 2: $305.000 (Incluye servicio)

Platea - Etapa 3: $352.000 (Incluye servicio)

Backstage: $1′179.000 COP (Incluye servicio)

Boletas de Carl Cox en Cali

El show en Cali se llevará a cabo el 29 de febrero de 2024, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. La boletería estará a cargo de TaQui. De igual manera, la preventa exclusiva para clientes de bancos Aval será desde el 22 de diciembre 9:00 a.m. hasta el 26 de diciembre 8:59 a.m. y para público general a partir del 26 de diciembre 9:00 a.m..

General Early Entry : $127.000 + Servicio de $17.000

General Anytime: $169.000 + Servicio de $22.000

Vip Early Entry: $199.000 + Servicio de $26.000

Vip Anytime: $250.000 + Servicio de $33.000

Backstage: $650.000 + Servicio de $85.000

