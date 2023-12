Anuel le ‘tira’ a Karol G en canción para Arcángel: “Yo la hice bichota”

Anuel AA recurrentemente ha hecho menciona a Karol G, con quien sostuvo una relación en el pasado. Foto: @karolg, @anuelaa, @arcangel

Anuel y Arcángel sostienen una tiradera que pasó de las redes sociales a canciones. Inicialmente fue el reguetonero Arcángel quien respondió con la canción “Feliz Navidad 8″ en la que le menciona a su exnovia Yailin y lo trata de payaso. Este miércoles Anuel reaccionó a esta tiradera con otro tema de 10 minutos, llamada “Arcángel Es Chota”, que significa alguien que tiene poca habilidad.

¿Qué dijo Anuel sobre Karol G?

En esa reciente tiradera incluyó una mención su exnovia y cantante antioqueña Karol G. Se escucha en la tercera estrofa cuando dice “más calle que usted es Karol”, refiriéndose a que la colombiana ha enfrentado mejor sus batallas que el puertorriqueño. Inmediatamente agrega “yo fui el que la hice bichota”, referenciando su noviazgo y tratando de mostrar que él es quien tiene más “calle”.

Algunas de las reacciones en redes sociales fueron en contra de Anuel. Un usuario trinó “todavía sigue creyendo que él hizo famosa a Karol G. Duérmanlo que ya está delirando”. Mientras que el influencer La Liendra también apoyó al puertorriqueño diciendo que “los dos se ayudaron, pero sí a Karol G le fue mucho mejor y su carrera explotó más cuando se juntó con Anuel, eso es normal cuando una pareja se une”.

Por otra parte, estas menciones recuerdan la referencia que Bad Bunny le hizo a la paisa en un tema de su último álbum en el que dice “ey, vengo de PR, de donde salen las verdaderas bichotas”. Esto finalmente fue respondido por Karol G en el concierto que realizó en su natal Medellín a inicios de este mes agregando: “Entiendan que, puede haber ‘bichotas’ en el mundo, pero de aquí... ¡Es la verdadera ‘Bichota’, papi!”.

La tiradera entre Arcángel y Anuel

Arcángel inicialmente había respondido a Anuel debido a un cruce de palabras que han manifestado en redes sociales,. Esto tras unas declaraciones polémicas del trapero en un concierto en Washington. En el tema “Feliz Navidad 8″, que hace parte de una serie de sus canciones, el cantante le responde a Anuel, en el que habla de temas que lo molestan como la relación de su exnovia Yailin, ‘la más viral real’ con 6ix9ine o en la que asegura que él quien está criando a su hija Cattleya.

“Cabrón, ¿que tú eres gánster?¿Pero cuándo? ¿En el principio o en el cierre?, No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR (¡Nunca!), Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija’ que tiene’ a un chota criando a tu hija (Ouh), Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo ‘a ser iguale’ (No)”, se escucha en la canción en la que también hizo una mención a las FARC diciendo “Fuiste el payaso y la burla de los de la FARC”.

Ahora Anuel respondió con la canción “Arcangel es chota”, en el que lo trata de minimizar musicalmente, además de reiterar que él no tiene “calle” y habla de supuestos vicios como el que tiene con la cocaína. También menciona a Bad Bunny y a Cosculluela, quien ha reaccionado diciendo que no lo mencione en sus canciones. Así mismo, Anuel responde la mención que Arcángel hizo sobre las FARC, diciendo “¿Pa’ qué tú menciona’ a la FARC, si ello’ no te respetan?”.