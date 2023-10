Cartelera de Rock al Parque 2023: anuncian nuevos artistas para el festival

Bandas Internacionales: el segundo listado lo encabezan la banda alemana de post metal The Ocean y la agrupación de hardcore punk Agnostic Front que viene desde Estados Unidos. Los sigue el heavy metal de Konvent de Dinamarca, el postpunk de Ana Curra de España y la reconocida agrupación de reggae argentino Los Pericos. Este país sigue con otro invitado que trae su “rock barrial”, llamado Las Pastillas del Abuelo, desde México estará el punk-rock de Tijuana No, el cantautor español El Kanka y la DJ Miss Bolivia desde Argentina. Así mismo, Carolina Duarte desde España, Heren Comes The Kraken de México, Daniel, Me Estás Matando de México, Los Outsider de Perú, Matias Aguayo desde Chile, Laura Sam España, y cierra el combo extranjero Ericch de México.