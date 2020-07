En esta especie de monólogo, Goyo y Tostao cuentan los detalles de la producción de su nuevo álbum. Afirman que se trata de una invitación.

“ChocQuib House”, así nació

La verdad, lo veníamos cocinando hacía rato. Hicimos un híbrido entre presentar algunos sencillos y luego esta compilación que hemos llamado ChocQuib House. Tiene un arte bellísimo, con caricaturas, con todo el tema de cómo nosotros percibimos nuestra casa, con elementos de diferentes ambientes: el piano en la escalera, por ejemplo, o los elementos que utiliza Slow para crear la música. Con esta iconografía que incluye una casa de palafito, montada ahí sobre el agua, que es como se vive en muchas regiones del Pacífico, fuimos armando el concepto. Para nosotros es bonito poder presentar este disco, porque es como una energía de muchos lugares donde hemos vivido y muchos lugares donde hemos hecho nuestros estudios caseros, y donde empezamos a crear nuestros primeros demos. A todas esas casas, en su momento, las hemos llamado la ChocQuib House. Nuestros amigos, cuando nos iban a visitar o cuando algo iba a pasar, decían: hay fiesta en la ChocQuib House, o vamos a hacer una sesión de escucha del álbum en la ChocQuib House, o la comida en la ChocQuib House, entonces lo que quisimos fue captar también la energía de nuestros amigos y de toda la gente que desde siempre ha sido invitada a allí. (Lea: Chocquibtown les dedica a los tibios “Fresa”)

“Vuelve”

Hubo una época en la industria donde uno decía: “¡Esta es la canción!” Ahora es muy difícil, sin embargo, con Vuelve, después de escucharla tanto y mostrársela a la gente más cercana, nos dimos cuenta de que no solo les gustaba, sino que se les iba quedando. Nos parecía que era algo particular y una señal de por dónde podíamos seguir; habíamos lanzado varios sencillos como Pa olvidarte, Que me baile, Humano, Fresa, entonces nos parecía que esta canción le daba una curva interesante al disco, y tomamos la decisión de lanzarla. Nos gustaba la producción, también la propuesta que tiene Slow con los “sintes” y sonidos filtrados que tienen que ver con el Pacífico, también con el Caribe, pero muy futuristas, que es lo que enmarca el concepto de este álbum, basado en el afrofuturismo.

“Humano”

Abrimos la idea de traer una canción que no tuviera ningún tema comercial, sino que, al contrario, fuera un tema que nos identificara mucho con la vida real, con lo que vivimos a diario, algo que ha tenido muy arraigado ChocQuibTown. Apenas nos llegó la canción empezamos a grabarla, a escribir otros versos y a complementarla. Fue un descubrimiento bonito poder hacer una canción con un sonido que tiene mucho que ver con las raíces de África, pues tiene la música negra por todos lados, y una visión en la que cada verso contiene un llamado fundamental, y es a ser más humanos. (Lea: “Humano”, la nueva canción de Chocquibtown para estos tiempos difíciles)

Los invitados, los amigos

Para nosotros es muy importante la relación con cada uno de los artistas invitados (en este álbum: Manuel Turizo, Dalex, Zion, Becky G., Rauw Alejandro y Lyanno, Lennox y Farruko). Poder mostrarles la canción, sentir la canción, y creemos que las personas que han llegado a nuestros álbumes, lo han hecho porque nosotros los admiramos o porque les gustó la canción propuesta, porque la escucharon y les pareció chévere. En este disco, por ejemplo, cuando Manuel (Turizo) escuchó Quisiera, que es una de las colaboraciones, quedó muy contento; nos la repetía cada vez que nos veíamos, cantaba el coro… Es importante el tema de tener una relación con el artista, que quiera la canción, y creemos que esa es la manera más fácil de sumarse a un tema, que uno lo sienta.

Concierto virtual desde la “ChocQuib House”

Nos dejó una sensación al principio un poco extraña, pero de verdad, a nosotros nos llenó de mucha energía, nos dio mucha vitalidad. Llevábamos casi tres meses sin ofrecer conciertos, y ver esta nueva ventana, esta nueva posibilidad que se abre para nosotros de hacer conciertos digitales, pues nos llenó de mucha emoción, nos dio una bocanada de energía para seguir con la promoción de nuestro álbum. Luego, cuando vimos todos los comentarios y todo lo que causó hacer este show en vivo, pues obviamente nos llenó mucho más de alegría, y aquí estamos motivados a seguir haciendo este tipo de actividades, porque son una nueva manera de conectar con nuestro público y de presentarles este maravilloso álbum.

Tiene que ver (este tipo de presentaciones) con la energía que tenemos y proyectamos. Sentimos que después de dos canciones para escuchar, la gente quiere una tercera pa bailar o pa hacer algo diferente, eso es algo muy común que tenemos nosotros. También la manera en la que componemos, pues desde que arrancamos le mostramos al publico la versatilidad de tener una canción que suene, aún en vivo, a soul como Alguien como tú, u otra canción que sea un poco más hip hop como Somos pacíficos. Además, somos tres artistas y cada cual pasa por situaciones diferentes, entonces cada uno propone una canción más de un tipo que de otra. Estamos muy agradecidos con la música y con la vida por brindarnos la oportunidad de poder narrar con canciones muchas de las cosas que vivimos en la fiesta, o en la desilusión, o en la introspección, o en lo cultural, o lo racial, y todas esas cosas que también nos mueven mucho. (Lea también: Chocquibtown realiza concierto ese viernes para presentar “Chocquibhouse”)

ChocQuibTown, 20 años de “flow”

Hemos sentido que ha crecido mucho el movimiento de la música afro en Colombia y en el mundo. Hemos logrado muchos sueños que teníamos ahí como anotados, incluso unos que llegan de sorpresa, también es un momento para abarcar toda esta trayectoria que viene desde que estamos muy chiquitos, sí, darle gracias a la gente que ha estado cerca de nosotros, la gente que nos ha inspirado y que ha ayudado a que este proyecto siga creciendo. Nos sentimos como si estuviéramos empezando, creemos que no hay nada que ya hallamos hecho todavía. Tenemos muchas cosas por seguir haciendo y mucho por seguir dando desde ChocQuibTown (Goyo, Tostao y Slow) y desde todos los proyectos que se nos ocurran.